Magyarázkodik a Mazda: ezért tűntek el a gombok a CX-5 utasteréből

Íme a Mazda hivatalos válasza: ezért dobták a fizikai kezelőfelületet és álltak be a sorba a hatalmas érintőképernyővel az új CX-5 tervezésekor.

Az új CX-5 középkonzolján hiába keresnéd a márka jellegzetes kezelőfelületét, a tekerőknek és gomboknak hűlt helye fogad a két ülés között. A funkciók pedig - természetesen - a központi érintőképernyőre költöztek. Még a klímát is kizárólag innen lehet vezérelni, de legalább mindig látható a legalsó sávban. A Mazda szerint azonban mindez nem változtat a gyártó korábbi, a hagyományos megoldások mellett kiálló filozófiáján. Matthew Valbuena, a Mazda modellek kezelőszerveiért felelős projektvezetője a Motor1.com magazinnak erősítette meg mindezt:

"Bár a megoldás új, a cél továbbra is változatlan: hogy minél kevésbé tereljük el a sofőrök figyelmét a vezetésről."

Első ránézésre úgy tűnhet, hogy a hatalmas érintőképernyő szembemegy ezzel a törekvéssel, Valbuena szerint azonban a multifunkciós kormánykerék, illetve a hangvezérlés képes biztonságosan helyettesíteni a kigyomlált gombokat. Hozzátette, hogy az új, Google alapú infotainment rendszert és az így elérhető alkalmazásokat is érintőképernyőhöz fejlesztették, ez a rendszer pedig a Mazda szerint jóval többet ad, mint amennyit a régi, gombok által vezérelt szoftver tudott. Azt is kiemelte továbbá, hogy az Android Auto és Apple Carplay rendszerekkel is nehéz lett volna összehangolni a hagyományos megoldást, a vásárlók számára pedig ezek is fontosabbak a gomboknál.

