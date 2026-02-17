Már itthon is rendelhető a legújabb Toyota Hilux! Íme a magyarországi ár!

Még múlt év novemberében mutatkozott be a 9. generációs Toyota Hilux, amely kapcsán akkor az európai képviselet meglehetősen szűkszavúan nyilatkozott, szóval nézzük az alapokat! A tisztán elektromos változat 5,32 méter hosszú, 1,86 méter széles, 1,85 méter magas, míg a tengelytávja 3,09 méter. A hasmagasság 31 centiméter, az első terepszög 29, míg a hátsó 24, a rámpaszög pedig 23 fokos, ez esetben pedig szintén nagyon fontos adat a plató hossza, amely 1,56 méter, vagyis a Hilux továbbra is haszongépjárműnek minősül.Később érkezik belső égésű motorral (is) ellátott változat, azonban jelenleg csak a tisztán elektromos rendelhető. Ennek rendszerteljesítménye 196 lóerő (első villanymotor 112 LE, hátsó 175 LE), ehhez pedig az első tengelyen kerek 200, a hátsón 269 newtonméteres nyomaték társul. A hajtásláncot az 59,2 kilowattórás nagyfeszültségű akkumulátor teszi teljessé, amely legfeljebb 150 kilowattos (DC) töltést támogat. Ez esetben nagyjából fél óra alatt tölthető fel 10-ről 80 százalékra. A Toyota állítása szerint az elméleti hatótáv 255-257 kilométer, míg városi környezetben akár 374-380 kilométer is meglehet két töltés között.Az első, tisztán elektromos Hilux már rendelhető is, Live vagy Executive felszereltséggel. Előbbi jelenti a belépő szintet a maga 20 990 000 forintos nettó, illetve bruttó 26 657 300 forintos vételárával. Ezzel szemben a drágább verzió nettó 22 090 000 forint, a bruttója pedig 28 054 300 Ft.