Mennyit megy még el a villanyautó, amikor 0 százalékot ír? Íme a válasz!

Egy teljesen új Tesla Model 3 Premium modellen tesztelték, amitől rengetegen félnek, ha villanyautókról van szó: mi történik akkor, amikor teljesen lemerül az akku? A teszt 5%-os töltöttségi szintnél kezdődött, a napi számlálót viszont csak akkor nullázták le, amikor a kijelzett töltöttségi szint elérte a 0%-ot, hogy pontosan megállapítsák, mennyit megy még el ezt követően. A Tesla először 4 százaléknál dobott fel figyelmeztetést, a navigáció szerint ugyanis ez volt az utolsó pillanat, amikor az autó még elérheti a legközelebbi töltőpontot. 20 mérfölddel a 0% elérése után újabb hibaüzenet érkezett, miszerint az autó nem vezethető tovább, mert nincs elég áram. Az önvezető mód azonban nem kapcsolt ki, az autó tovább haladt még 11 mérföldet, amikor az önvezető rendszer felszólította a sofőrt, hogy azonnal vegye át az irányítást és húzódjon félre. Ezt követően hibaüzenetek tömegével szórta tele a képernyőt, az autó pedig nem ment tovább. Így végül 31 mérföldet, vagyis 50 kilométert sikerült még kicsikarni belőle, mindezt főként országúti tempóval. Ehhez az autó a kijelző szerint 6 kilowattórát fogyasztott, vagyis bőségesen hagytak benne vésztartalékot a mérnökök. A látottak ellenére nem javasoljuk, hogy ezt a saját villanyautótokkal is kipróbáljátok, mert egy ilyen szintű lemerítés nem tesz jót az akkucsomagnak. Ha kíváncsiak vagytok az autó pontos reakcióira, akkor inkább nézzétek meg az alábbi videót.