A Holtankoljak.hu legfrissebb informÃ¡ciÃ³i szerint a gÃ¡zolaj nagykereskedelmi Ã¡ra emelkedik szombaton, mÃ©ghozzÃ¡ bruttÃ³ 3 forinttal. A portÃ¡l Ã©rtesÃ¼lÃ©sei szerint a benzin beszerzÃ©si Ã¡ra vÃ¡ltozatlan marad a hÃ©t vÃ©gÃ©n. Mindez valÃ³szÃ­nÅ±leg a kiskereskedelmi Ã¼zemanyagÃ¡rakat is Ã©rinti majd: amennyiben a tÃ¶ltÅ‘Ã¡llomÃ¡sok Ã©rvÃ©nyesÃ­tik a vÃ¡ltozÃ¡st a fogyasztÃ³i Ã¡rak terÃ©n is, Ãºgy hÃ©tvÃ©gÃ©n egy liter benzint Ã¡tlagosan 562 forintÃ©rt tankolhatunk, mÃ­g ugyanennyi gÃ¡zolajÃ©rt Ã¡tlagosan 577 forintot kell majd a kasszÃ¡nÃ¡l hagyni.