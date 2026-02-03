NÃ©met autÃ³kkal szÃ¡guldoztak a mÃºlt hÃ©t gyorshajtÃ³ bajnokai

Az elmÃºlt hÃ©ten 893 sofÅ‘r kapott gyorshajtÃ¡si csekket BÃ¡cs-Kiskun vÃ¡rmegye Ãºtjain. A szabÃ¡lytalankodÃ³knak legalÃ¡bb 50 ezer forint kÃ¶zigazgatÃ¡si bÃ­rsÃ¡got kell fizetniÃ¼k, a kiszabhatÃ³ bÃ¼ntetÃ©s Ã¶sszegÃ©nek maximuma pedig 468 ezer forint. Ezt az Ã¶sszeget azonban meg sem kÃ¶zelÃ­tettÃ©k a szÃ¡guldozÃ³k: a mÃºlt heti dobogÃ³ mindhÃ¡rom helyezettje 140 ezer forintos csekkre szÃ¡mÃ­that. Ha kizÃ¡rÃ³lag a sebessÃ©get nÃ©zzÃ¼k, akkor egy Volkswagen Golf sofÅ‘rje volt a leggyorsabb, aki 90 helyett 161 km/Ã³rÃ¡val szaladt bele a traffipaxba.

Hogyha viszont a gyorshajtÃ¡s mÃ©rtÃ©kÃ©t nÃ©zzÃ¼k a sebessÃ©ghatÃ¡rhoz arÃ¡nyosan, akkor a GolfrÃ³l kÃ©szÃ¼lt lesifotÃ³ mÃ¡r csak a harmadik helyre elegendÅ‘. Egy Audi, illetve egy BMW is elhajtott ugyanis ugyanazon belterÃ¼leti traffipax mellett a 4622. szÃ¡mÃº Ãºton, rÃ¡adÃ¡sul a megengedett sebessÃ©gnek hozzÃ¡vetÅ‘legesen a duplÃ¡jÃ¡val: az elÅ‘bbi 97, az utÃ³bbi pedig 102 km/Ã³rÃ¡val.