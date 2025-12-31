Olcsóbb üzemanyagot hoz a kutakra 2026! Íme a módosítás pontos mértéke!

Legutóbb kedden változtak a üzemanyagok nagykereskedelmi árai. Akkor a kutak nem követték le pontosan a módosításokat az árképzésükben, hiszen átlagosan 3-3 forinttal drágult mindkét típus, pedig a beszerzési ár 4-4 forinttal nőtt. Így a 2025-ös év utolsó napján, szerdán a 95-ös benzin literje 559 forint körül mozog, míg a gázolaj 571 forint környékén áll - derül ki a Holtankoljak.hu saját számításaiból. A portál friss bejegyzésében ugyanakkor arról ír, hogy január elsején a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal csökken, míg a gázolajért 4 forinttal kell majd kevesebbet fizetnie a töltőállomásoknak. Vagyis ha a kutak érvényesítik a kiskereskedelemben a változtatásokat, úgy a 95-ös benzin átlagára 556 forintra módosulhat, míg a gázolajé 567 forintra eshet vissza.