Olcsóbb üzemanyagot hoz a kutakra 2026! Íme a módosítás pontos mértéke!

Január elsején mindkét típus ára csökken, mutatjuk, pontosan mennyivel!

Gorzás Gergő 0 , , , , ,

Árcsökkenést hoz a magyar benzinkutakra az új esztendő első napja, hiszen a 95-ös benzin és a gázolaj is olcsóbb lehet január elsejétől,

Legutóbb kedden változtak a üzemanyagok nagykereskedelmi árai. Akkor a kutak nem követték le pontosan a módosításokat az árképzésükben, hiszen átlagosan 3-3 forinttal drágult mindkét típus, pedig a beszerzési ár 4-4 forinttal nőtt. Így a 2025-ös év utolsó napján, szerdán a 95-ös benzin literje 559 forint körül mozog, míg a gázolaj 571 forint környékén áll - derül ki a Holtankoljak.hu saját számításaiból. A portál friss bejegyzésében ugyanakkor arról ír, hogy január elsején a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal csökken, míg a gázolajért 4 forinttal kell majd kevesebbet fizetnie a töltőállomásoknak. Vagyis ha a kutak érvényesítik a kiskereskedelemben a változtatásokat, úgy a 95-ös benzin átlagára 556 forintra módosulhat, míg a gázolajé 567 forintra eshet vissza.

You May Also Like

Áremelkedéssel indul az év utolsó hete a benzinkutakon!

Gorzás Gergő 0
üzemanyagár

Olcsóbb üzemanyagot hoz a kutakra a Jézuska? Íme a friss árváltozás!

Németh Kornél 0

Újabb komoly árcsökkenés jön a benzinkutakon! Mindkét üzemanyag olcsóbb lesz!

Gorzás Gergő 0
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?