Olcsóbban veheted meg a Mini SUV-ját!

Már rendelhető az új, több mint egymillió forinttal olcsóbb MINI Countryman.

Juhász Ági , , ,

A MINI tovább bővíti a Countryman modellcsaládot: az eddigieknél alacsonyabb áron kínál alternatívát a kompakt SUV-k mezőnyében.

A MINI tavaly erős évet zárt, a 680 darab eladott autó közel felét a Countryman modellek tették ki, egészen pontosan 312 darabot értékesítettek belőle. Ezt a számot szeretné növelni idén a márka, ezért egy új belépőmodellel rukkoltak elő, amely, több, mint egymillió forinttal olcsóbb a kínálat eddigi legkedvezőbb árú modelljénél. Az új MINI Countryman ONE néven futó változat 11 540 000 Ft-tól elérhető, tehát 10 százalékos az árcsökkenés. Az alapból 505 literes csomagtérrel, és indulóáron is  intelligens vezetést támogató rendszerekkel felvértezett MINI Countryman ONE modell 1.5 literes háromhengeres benzinmotorral érhető el, amihez duplakuplungos hétfokozatú automatikus  sebességváltó társul.

