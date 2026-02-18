Olyan gyorsan ment az M2-es BMW-vel, hogy a traffi is alig tudta lefotózni!

Bőven a megengedett kétszeresével ment a német sportautóval, mutatjuk, mekkora bírság lett a vége!

Gorzás Gergő

Ismét "drága fotókat" közölt a rendőrség Bács-Kiskun vármegyéből, köztük olyanokat is, amelyek több százezer forintba fognak fájni az üzembentartóknak. Pontosan mennyi az annyi? Máris mutatjuk!

Egyetlen hét leforgása alatt 939 regisztrált gyorshajtást rögzítetteék Bács-Kiskun vármegyéből. Ebből hármat a rendőrség közlésre érdemesnek ítélt - nem véletlenül. Egy BMW vezetője Ladánybene belterületén a megengedett 50 km/óra helyett 112 km/órával haladt, amelyért 210 ezer forintos büntetést küldenek a gépkocsi üzembentartójának. Egy Volvo sofőrje a 4625. számú úton gondolta úgy, hogy rá nem vonatkozik a 70 km/órás korlátozás, így 137 km/órával haladt el a traffipax előtt. Bár a rendőrség nem közölte a bírság pontos összegét, a jelenleg hatályos jogszabályok alapján jó eséllyel 140 ezer forintot kell majd befizetni a közösbe. A múlt hét legnagyobb mértékű gyorshajtását a nyitóképen szereplő M2-es BMW sofőrje követte el, aki az 53. számú főúton 187 km/órával száguldott, míg a legális ezen a szakaszon 90 km/óra. Mindez a rendőrség tájékoztatása szerint 312 ezer forintba fog fájni az üzembentartónak.  

