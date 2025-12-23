Óriási mérföldkövet érhet el idén a BYD!

Hosszú évek óta az idei évtől már nálunk is értékesítő Chery mondhatja magát Kína legnagyobb autó exportőrének, nincs ez másként idén sem. Novemberrel bezárólag közel 1,2 millió gépkocsit indítottak el Kínából - ide értve a különböző almárkák (pl: Omoda, Jaecoo) termékeit is. Ebből csak novemberben 135 190 példányt exportáltak, ami 29,2 százalékos plusz a múlt év azonos időszakához képest.Ugyanakkor a novemberi összevetésben második helyen található BYD a 128 067 példányszámmal jóval nagyobbat lépett előre, mivel a Szegeden építkező óriásvállalat 313,4 százalékos pluszban zárt. A 2025-ös esztendő első 11 hónapját összesítve a 878 498-ra jön ki, ez pedig 144 százalékos növekedést az múlt évhez mérten.Vagyis "csupán" 121 502 autóra van a BYD az egymilliós álomhatártól, amit szinte biztosan el fognak érni az eddigi eredményeik alapján, ezzel a Chery után a második kínai vállalat lehet, amely eléri ezt. Érdekesség, hogy múlt hónapban több európai országban is a BYD vezette a NEV (new energy vehicle (PHEV, BEV)) piacot: Horvátországban, Olaszországban, Spanyolországban, de még hazánkban, Magyarországon is.