Ritka villámrajt a magyar autópiacon

Chery.Chery.A magyar autópiac nem sűrűn lát olyat, hogy egy új márkáról már az első év végén nem az a kérdés, hogy „vajon megmarad-e”, hanem az, hogy. A Chery 2025-ös érkezése nem volt halk bemutatkozás. Inkább egy határozott belépő. Egy globális szereplőé, amely pontosan tudta, mit akar – és mikor. Ez nem egy egyszeri próbálkozás volt. Hanem egy hosszú távra tervezett jelenlét kezdete.Sokan hajlamosak minden új márkát automatikusan „feltörekvőként” címkézni. A Chery esetében ez azonban félrevezető. A márka a világ egyik legnagyobb független autógyártója, több millió eladott járművel, több mint 80 országban. Amit most a magyar utakon látunk, az nem kísérlet – hanem egy tudatosan felépített stratégia része.A modellek mögött több ezer órányi európai fejlesztés, szigorú emissziós vizsgálatok és modern technológia áll. Nem olcsó trükkök. Nem gyors megoldások. Hanem átgondolt válaszok a mai autózás elvárásaira.Ez a márka nem elefántcsonttoronyból üzen. A Cherykínál autókat: olyanoknak, akik, kényelmes utasteret, modern hajtásláncokat, biztonságos megoldásokat és 7 év garanciát –kompromisszumok nélkül.Itt a technológia nem a kiváltságosoké. A modern hibrid rendszerek, az intelligens vezetéstámogató megoldások és a kényelmi extrák nem „feláras álmok”, hanem a mindennapok részei. A Chery pontosan azt adja, amire a mai autóvásárlók vágynak:Amikor a Grand Automotive East Kft. 2025 júliusában elindította a Chery előértékesítését, a szakma még figyelt. Augusztus 26-án, a hivatalos márkabevezetőn – egy dunai hajó fedélzetén – már érezhető volt, hogy itt nem egy szokványos premier zajlik.A szeptemberi Chery Családi Fesztivál pedig végleg egyértelművé tette: ez nem egy klasszikus autóbemutató volt, hanem egy nyitott, barátságos, közösségi esemény. Gyerekekkel, családokkal, kérdésekkel, kipróbálással, valódi érdeklődéssel. Itt nem a vitrinben állt két autó, rögtön 30 autüval vonult fel a márka – mindenki láthatta kívülről, belülről. Beültél, kitapogattad, kipróbáltad. Volt, aki befeküdt a csomagtartóba, más babakocsit tolt bele, érkeztek kutyával, gyerekkel, nagymamával. Pont úgy, ahogy a hétköznapokban. Amit a márka üzen: a Chery megérkezett – és nem lassít.A Chery nem egyetlen modellel próbálta ki a magyar piacot. Rögtön teljes arzenállal érkezett. Szeptemberben bemutatkozott a Tiggo 7 és a Tiggo 8, belső égésű és plug-in hibrid hajtással. Októberben jött a Tiggo 4 hibrid hajtással, novemberben pedig a tekintélyt parancsoló Tiggo 9 PHEV. Ez a tempó világos üzenet volt: a Chery már az indulás pillanatában európai elvárásokra szabott kínálattal gondolkodott.Az eredmények gyorsan érkeztek. 2025 decemberére a Chery 2,85%-os piaci részesedést ért el Magyarországon, ami 999 regisztrált járművet jelentett. Ez a növekedési ütem messze meghaladta a piaci átlagot. A vásárlók gyorsan felismerték, hogy itt az ár-érték arány nem csak ígéret. A prémium biztonsági rendszerek nem extralistán szerepelnek, hanem az alapfelszereltség részei. És igen, van 5 és 7 személyes verzió is, meg 7 év illetve 150.000 km gyártói garancia minden modellre. Kell ennél jobb ajánlat?A lendület nem csak az eladásoknál látszott. A Chery 14 márkakereskedéssel indult, az év végére pedig már 20 helyszínen volt elérhető, teljes országos lefedettséggel. És nem csak az utakon volt jelen. A márka hat járművet ajánlott fel az Országos Mentőszolgálatnak, a Katasztrófavédelemnek és a Rendőrségnek. Ez már nem kampány. Ez hosszú távú gondolkodás.A Chery első magyarországi éve egy dolgot biztosan megmutatott: tudatos stratégiával, erős technológiai háttérrel és stabil importőri támogatással gyorsan lehet bizalmat építeni. Ahogy beléptünk 2026-ba, a márka nem áll meg – hanem tovább bővíti a kínálatát, és még szélesebb választékot kínál a magyar autósoknak, a megszokott, kedvező áron.A jövő nem kopogtat.Már itt parkol.