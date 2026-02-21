Robog tovább a szabályozásvonat Kínában, most a fizikai gombok kerültek sorra!

Az elmúlt években a kínai villanyautók utasterében a minimalizmus vált uralkodóvá, azaz mindent is az érintőképernyőkkel lehet szabályozni, a gombokat pedig szinte teljesen eltüntették. A körív nélküli kormányok betiltása, és az ajtókilincsek cseréje után Kína most egy újabb szabályozást készít elő, ami csökkentené a kijelző uralta műszerfalak túlzott térhódító szerepét a járművekben.2026. július 1-jétől az újonnan gyártott modellekben több alapvető funkcióhoz, például: az irányjelzőkhöz, az ablaktörlőkhöz, az ablakemelőkhöz és a vezetéstámogató rendszerekhez újra kötelező lenne fizikai kapcsolókat alkalmazni. A kizárólag képernyőről vezérelt váltás a jövőben egyértelműen tiltólistára kerül. A cél, hogy növeljék a vezetés közbeni biztonságot, ennek értelmében ezeknek a gomboknak rendszerhiba vagy áramkimaradás esetén is működniük kell.