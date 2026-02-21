Robog tovább a szabályozásvonat Kínában, most a fizikai gombok kerültek sorra!
Elég volt a kijelzők uralmából? Kína szabályozással fékezné a minimalizmus veszélyeit
A tervezet szerint a kínai autóipar 2026 nyarától akár véget is vethet a kizárólag érintőképernyős vezérlésnek.
Az elmúlt években a kínai villanyautók utasterében a minimalizmus vált uralkodóvá, azaz mindent is az érintőképernyőkkel lehet szabályozni, a gombokat pedig szinte teljesen eltüntették. A körív nélküli kormányok betiltása, és az ajtókilincsek cseréje után Kína most egy újabb szabályozást készít elő, ami csökkentené a kijelző uralta műszerfalak túlzott térhódító szerepét a járművekben.