Sisak nélkül indult a hóban quadozni: kitalálod, milyen autó előtt verette?

Váratlan kiadással kezdődött az újév a zirci quadosnak

A szabályokat betartva nincs akadálya annak, hogy jól érezd magad egy ilyen négykerekűn, ám ebben az esetben egy fontos részlet elmaradt.

Leesett a hó, így nem meglepő, hogyha egyes adrenalinkedvelő benzinvérűek quadra pattannak. Ezzel ráadásul semmi probléma sincs: amíg a jármű érvényes papírokkal, a sofőr pedig a szükséges kategóriára érvényes jogosítvánnyal rendelkezik, addig a szabályok betartása mellett nem tilos így bejárni a hóval borított tájat. Csakhogy Zircen nem volt adott az összes feltétel, a quados ugyanis bukósisak nélkül fordult ki az útra egy furgon és egy fekete személyautó közé, majd rögtön előzésbe is kezdett. A jármű vezetője nem is sejtette, hogy a fekete autóban bizony egyenruhások ülnek, az álcázott szolgálati járműben pedig mindent vesz a kamera. A rendőrök természetesen azonnal intézkedtek a sofőrrel szemben, az esetről készült felvételt alább láthatjátok.

