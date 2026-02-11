Sokkoló videó: így csukta össze a vonat a sínre szorult autót Isaszeg közelében!

Az eset még február 7-én történt, azonban a Pest vármegyei rendőrség csak most tette közzé a helyszínre kiérkező járőrkocsi fedélzeti kamerájának felvételét. Ezen jól kivehető, amint az egyenruhások épp akkor értek a vasúti átjáróhoz, amikor a jelzés tilosra váltott, a sorompók pedig elkezdtek lecsukódni. A rendőrök azonnal a sínpárra szorult autóhoz siettek, mindenkit kiparancsoltak a rövidesen csúnya sorsra jutó autóból. Bár csupán néhány másodpercen múlt, szerencsére mindenki el tudta hagyni a gépkocsit, így ez a baleset nem követelt emberéletet. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a nyitóképen szereplő állapotokat nem egyetlen baleset okozta. A felvételeken is szereplő - egyébként utasokat nem szállító - vonat a roncsot átlökte a másik vágányra, amelyen rövidesen érkezett a Gödöllőről a Keleti pályaudvarra igyekvő szerelvény is, így az is nekiment a már ekkor is jó eséllyel menthetetlen autónak.