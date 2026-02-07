Tarolt a Toyota a januári újautó-piacon

A tavaly januári értékesítéseihez képest 18%-al több, 1576 új autó eladásával, piaci részesedését 4,5 százalékponttal, 16,5%-ra növelve indította el a 2026-os évet januárban Magyarországon a Toyota. Jól érzékelteti a tavaly is a világ és hazánk egyik kedvenc autómárkájának bizonyuló Toyota által bemutatott repülőrajt mértékét, hogy januári magyarországi eladásai meghaladják a hónapban a második és a harmadik helyen végző két versenytárs márka összesített eladásait is.Mindeközben az autógyártó prémium márkája, a Lexus 112 új autó eladásával a teljes személyautó és haszongépjármű piacon 1,1%-os részesdést elérve az ötödik leglelendőbb luxusautó márkaként zárta a hónapot. A szemmélyautó és kishaszongépjármű piacot külön-külön vizsgálva a Toyota az előbbin 1450 új autó értékesítésével, elképesztő, 17,5%-os piaci részesedéssel zárt az első helyen, míg az utóbbin 126 új autó eladásával, 10%-os piaci részesedéssel a negyedik helyen végzett.Januárban a három legkelendőbb Toyota modell Magyarországon a Yaris Cross (445 darab), a Corolla (230 darab) és a C-HR (200 darab) voltak, míg a Lexus kínálatában az NX (55 darab), az LBX (20 darab) és az RX (19 darab) volt a favorit.