Te látod a problémát ezen a videón? Mutatjuk, hogy a rendőröket mi zavarta!

Játékosra vette a figurát a körforgalomban: nem ez volt a rendőrök legnagyobb problémája

Németh Kornél 0 , , , , , , ,

A csúszós utak sem jogosítanak fel senkit a kilinccsel előre közlekedésre, ám ennél egy jóval komolyabb hibát is vétett a terepjáró sofőrje.

Újabb érdekes videót tettek közzé a Veszprém vármegyei egyenruhások, ezúttal egy fekete terepjáróról, ami láthatóan megmozdította a fenekét a körforgalomban, mielőtt kihajtott volna. Bár nem kizárt, hogy a sofőr szándékosan szórakozott fényes nappal, forgalomban, ám az is megeshet, hogy csak elmérte a kanyart, nem megfelelően választotta meg a sebességét a csúszós aszfalton. Természetesen ezért is járhat bírság, hiszen ezt is lehet relatív gyorshajtásként értelmezni, ám a jármű vezetője egy ennél jóval egyértelműbb hibát is elkövetett: a korrigálás közepette elfelejtette kirakni az irányjelzőt, ami viszont egyértelmű szabálytalanság.

You May Also Like

Olyat mondott a rendőröknek a piroson áthajtó sofőr, amire még ők sem számítottak!

Németh Kornél 0

Német autókkal száguldoztak a múlt hét gyorshajtó bajnokai

Németh Kornél 0

Travis Pastrana úgy rakja keresztbe a Bentley kupét, hogy azt öröm nézni

Juhász Ági Travis Pastrana úgy rakja keresztbe a Bentley kupét, hogy azt öröm nézni bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?