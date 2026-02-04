Te látod a problémát ezen a videón? Mutatjuk, hogy a rendőröket mi zavarta!

Újabb érdekes videót tettek közzé a Veszprém vármegyei egyenruhások, ezúttal egy fekete terepjáróról, ami láthatóan megmozdította a fenekét a körforgalomban, mielőtt kihajtott volna. Bár nem kizárt, hogy a sofőr szándékosan szórakozott fényes nappal, forgalomban, ám az is megeshet, hogy csak elmérte a kanyart, nem megfelelően választotta meg a sebességét a csúszós aszfalton. Természetesen ezért is járhat bírság, hiszen ezt is lehet relatív gyorshajtásként értelmezni, ám a jármű vezetője egy ennél jóval egyértelműbb hibát is elkövetett: a korrigálás közepette elfelejtette kirakni az irányjelzőt, ami viszont egyértelmű szabálytalanság.