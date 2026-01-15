Te megvennéd 2,1 millió forintnyi összegért ezt az indiai SUV-ot?

A Tata a jelenlegi magyar újautó-piacon ismeretlen, Indiában viszont jelentős mennyiségű példányt helyeznek forgalomba. A vállalat egyik belépő szintű modellje a Punch, nemrég esett át a ráncfelvarráson, azonban a SUV elsősorban az árcédulája miatt érdekes.A hivatalosan szabadidő-autóként futó típus mindössze 3,83 méter hosszú, a frissítéssel pedig némiképp sportosabb lett. Már az előző verzión is osztott fényszórók találhatóak, ám ezúttal a Tata a különálló ködlámpát is áthelyezte a többi világítótest mellé. Így a végeredmény esztétikusabb, valamint a sérülésveszély is kisebb.A kezelőfelület nincs túlbonyolítva, ugyanakkor első pillantásra nem tűnik túlzottan elmaradottnak. A kétküllős kormány mögött 7 colos digitális műszeregység található, tőle balra pedig a műszerfal tetejére helyezett 10,25 colos érintőképernyő - bár már a fotók alapján is kivehető, messze nem a legjobb felbontású panelek kerülnek az autóba. Alatta néhány gomb kapott helyet, míg a két ülés között tulajdonképpen csak a kartámasz és váltókar.Utóbbi pedig nem csak a helyet foglalja, mivel az alapfelszereltség 1,2 literes, 87 lóerős szívó benzinmotorral készül, amely manuális váltóval párosul, de ahogyan az a fotókon is látszik, akár automatával is kérhető némi plusz pénz ellenében.. Emellett adott még egy turbós 1,2 literes alternatíva is, ez már 118 lóerőt kínál, viszont kizárólag hatgangos kéziváltóval konfigurálható, vagyis gyakorlatilag a frissítéssel a Punch megkapta a kicsivel nagyobb Nexon hajtásláncát.A belépő szintű hajtáslánccal a Punch Indiában mindössze 2,1 millió forintnak megfelelő összegről indul, de a csúcsmodell sem kerül többe 3,9 millió forintnál. Ugyanakkor fontos részlet, hogy a Tata SUV-jából szinte az összes olyan vezetéstámogató és balesetmegelőző hiányzik, ami az EU-ban lassan már évek óta kötelező. Főként emiatt lehet ennyivel olcsóbb Indiában egy nullkilométeres autó.