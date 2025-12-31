Top10 legolvasottabb cikkünk 2025-ből!

Itt az új év, kezdésnek pedig mi sem jobb, mint egy kis visszatekintés. Megnéztük, hogy a nagyjából 2100 tavaly megjelent cikk közül mire voltak a leginkább kíváncsiak az olvasóink 2025-ben.
A listát egy személyes kedvencem nyitja, a motorcserés Dacia története. Az újkora óta ugyanannál a tulajnál szolgáló, 1,2 literes benzinmotorral szerelt Logan esete mindenki számára tanulságos, de elsősorban azoknak, akik nem értenek az autókhoz, csak használati tárgyként tekintenek rájuk. A példa jól mutatja, hogy hová vezethet, ha vakon bízunk a szerelőkben, illetve felhívja a figyelmet arra is, hogy mekkora bajt okozhat az alapvető karbantartás elhanyagolása.
A következő cikket a listánkról a Veszprém vármegyei rendőröknek köszönhetjük, akik meglehetősen aktívak mostanában a közutakon járőröző egyenruhások életképeinek posztolását illetően. Emlékszem, még nyár elején, amikor a reptéren egy barátom járatát vártam az éjszaka közepén, akkor vettem észre, hogy megosztottak egy videót az akár 659 lóerős BMW iX elektromos crossoverrel a főszerepben. A sofőr a záróvonalat átlépve kilőtt a lámpától egy másik autó mögül, majd sorra halmozza a szabálytalanságokat, éppen egy rendőrautó kamerája előtt. Már akkor tudtam, hogy ezt kattintani fogjátok, így felcsaptam a laptopot és ott a helyszínen, az autóm hátsó ülésén írtam meg belőle a hírt következő napra: úgy érzem, hogy bejött a számításom.
Egy facebook-posztban mutatta meg a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. a kameráik által készített éjjeli fotókat, ezzel hívták fel a figyelmet arra, hogy nem éri meg útíjfizetés nélkül felhajtani a gyorsforgalmi szakaszokra. Érdekes csavar a történetben, hogy a fotók akkora futótűzként terjedtek a hazai médiában, hogy pillanatok alatt jutottak el a képeken látható - és esetenként beazonosítható - járművek tulajdonosaihoz is. A jogosan felháborodó tulajdonosok kérésére utólag hozzátették, hogy a fotók nem feltétlenül szabálytalankodó autósokról készültek.
Áprilisban a New York-i Autószalonon kihirdették a Világ Év Autója díj győzteseit. Az abszolút díjat a múlt év után ismét a Kia vihette haza, mivel a zsűri az EV3-at látta a legjobbnak. De rengeteg kategóriában avattak még győzteseket, ez jól láthatóan érdekelte az olvasókat. Persze, miért is ne érdekelte volna a tömegeket egy autós portálon, hogy mely típusok lettek az adott évben a világ legjobb autói a szakértők szerint?
Rendszeresen olvashatjuk a kommentek között a kérdést: mégis miért írunk néha napján egy-egy Kínában bemutatott, az adott pillanatban kizárólag Kínában elérhető modellről. A válasz pedig egyszerű: amikor például a BYD Seal 06 DM-i kombi bemutatkozott Kínában, a hatodik legnépszerűbb cikkünk lett 2025-ben.
Amikor megláttam egy végsebesség-tesztekkel foglakozó Youtube csatornán a hibrid S-Cross videóját, mindent eldobva ragadtam billentyűzetet. Ez ismét egy olyan téma, ami halmozottan esélyes volt a legolvasottabbak közé kerülésre. Egy végsebesség-teszt csak bizonyos esetekben érdekel széles tömegeket, ám itt a hazai gyártás, a Suzuki logó és az S-Cross népszerűsége is erre engedett következtetni. Ráadásul a típus köztudottan a huszonéves, alapmotoros modellekkel száll versenybe teljesítmény terén, így a katasztrófaturisták számára is érdekes lehetett a videó, vélhetően ez repítette az ötödik helyig.
Már évek óta nincs az oldalunkon olyan évzáró lista a legnépszerűbb cikkekből, amelyen ne szerepelne üzemanyagáras cikk, szerencsére 2025-ben csak egy ilyen hír jutott a legolvasottabbak közé. Félreértés ne essék, tavaly is jól teljesítettek a hetente többször is megjelenő beszámolók az aktuális üzemanyagárról, ám ezúttal kiugró értéket kellett produkálni a toplistára kerüléshez: 12 forinttal csökkent a benzin és a gázolaj ára is április közepén, ami láthatóan magasabb érdeklődésre tett szert az átlagnál.
Egy újabb olyan modell, ami Magyarországon nem kapható, ám ezúttal már a dobogóig jutott. A harmadik legolvasottabb cikkünk a tavalyi évben a mindösszesen 113 lóerős, CVT váltós, félelmetesen fapados Omoda 5 alapváltozat Chilében, ami érthető okokból lényegesen olcsóbb a hazánkban kapható belépőmodellnél. Mint minden ilyen helyzetben, itt is felmerül a kérdés: vajon lenne annyi vásárló a filléres fapadosra, hogy megérje Magyarországon is forgalmazni a kínaiaknak?
Jelentős előnnyel, mondhatni toronymagasan lett 2025 legolvasottabb cikke a Skoda Indiának szánt, belépő crossoverének leárazása. Bemutatásakor mindösszesen 3,6 millió forintnak megfelelő rúpiáért kínálták, ezt vágta meg jelentősen a Skoda szeptemberben, 3,1 millióra. A Kylaq mindösszesen 3,95 méter hosszú, mellé 2,56 méteres tengelytávval rendelkezik, így a hazai piacon egy kimondottan aprócska, és a vásárlói igényeknek aligha megfelelő autó lenne, ám az alacsony ár miatt itt is szinte biztos volt a cikk sikere, főleg ezzel a címmel.