További leépítésekre készülhet a Volkswagen!

A Volkswagen-csoport a közelmúltban már véghez vitt egy könyörtelen költségcsökkentési stratégiát, de úgy tűnik, ez nem volt elég. Annak ellenére, hogy a vállalat szóvivője szerint több tízmilliárd eurós megtakarítást értek el, még mindig húzni kell a nadrágszíjon. A Manager Magazin állítása szerint a VW-csoport felső vezetői a múlt hónapban Berlinben részt vettek egy találkozón, amelyen Oliver Blume vezérigazgató és Arno Antlitz pénzügyi igazgató közösen egy „hatalmas” költségcsökkentési tervet vázoltak fel. A tervezet állítólag a kiadások akár 20 százalékos csökkentését is előírja minden márkánál 2028 végéig. A Spiegel információi szerint a vállalat körülbelül 60 milliárd eurós megtakarítást kíván elérni. Azt egyelőre nem tudjuk, hogy miként szándékozik a VW-csoport ilyen jelentős összeget megtakarítani viszonylag rövid időn belül. A Manager Magazin azonban újabb üzembezárásokat is emleget: a jelentés szerint a wolfsburgi felső vezetés nem zárja ki további üzemek leállítását.Nem kell viszont találgatni, hogy a VW-csoportnak miért kell tovább csökkentenie a költségeit, ebben ugyanis számos, nyilvánosan elérhető tényező játszik szerepet. A konszern eladásai Kínában továbbra is csökkennek, tavaly 8 százalékkal, 2,69 millió járműre estek vissza. Bár ez még magában nem tűnik drámainak, a tendenciákat vizsgálva nagy a baj: 2019-ben a VW-csoport kínai eladásai elérték a 4,23 millió autót, vagyis az éves kereslet mindössze hat év alatt 1,5 millió járművel, azaz nagyjából 36 százalékkal zuhant be. És nem csak Kínáról van szó, a globális autóipari szektorban fokozódó verseny mellett az Egyesült Államokban bevezetett vámok is rontják a VW-csoport eredményét: 2025-ben a globális eladások 0,5 százalékkal 8 983 900 példányra csökkentek. Az újabb megszorításokat azonban még nem kell készpénznek venni. Hivatalosan ugyanis még semmit sem erősített meg a gyártó, bár a Spiegel és a Manager Magazin ebből a szempontból a megbízhatóbb források közé tartoznak. Jó eséllyel többet tudunk majd március 10. után, amikor Oliver Blume bemutatja a cégcsoport éves eredményeit.