Úgy megnyírbálta a Fiat a Grande Panda árát itthon, hogy ez most az egyik legolcsóbb új autó!

Nagy árkedvezményt hirdetett a Fiat a Grande Panda és az 500 Hybrid típusokra, így mindkettő elmondhatja magáról jelenleg, hogy az újautó-piac legolcsóbb alternatívái közé tartozik. Hogy mennyit kérnek értük most? Máris mutatjuk!
Bár tágabb értelemben a Grande Panda eddig is a legolcsóbb autók közé tartozott, hiszen az év eleji újautó-piac körképünkben is említettük (a 15. helyen), viszont most az árelőnynek köszönhetően a top 10-ben találta magát az olasz márka újdonsága.
A Fiat új promóciója, a "Dolce Vita hetek" keretében 500 ezer forintos kedvezményt hirdetett a villanyos kivitel kivételével minden verzióra, így a sima benzinesre és a lágy hibridre is. Mindkettőnek ugyanaz az 1,2 literes, háromhengeres benzinmotor adja az alapját, de nem meglepő módon a villanyosítás nélküli verzió jön ki árban kedvezőbbre. Ez a számok nyelvére lefordítva 6 490 000 forintot jelent, feltéve, ha a vásárló megelégszik a Pop felszereltséggel, amely többek között érintőképernyőt sem tartalmaz.
Még ennél is olcsóbban lehet hozzájutni az új 500 Hybridhez, amely működését tekintve valójában lágy hibrid, amelynek alapját 1,0 literes, háromhengeres, ugyancsak benzines erőforrás adja 65 lóerővel. Erre még nagyobb kedvezményt hirdettek, hiszen 839 500 forinttal olcsóbban vihető most a Pop csomaggal az új 500-as, méghozzá 6 150 500 forintért.
Érdekesség, de még a hatalmas árelőnyök ellenére sem a Grande Panda vagy az 500 Hybrid jelenleg az olasz márka személyautós kínálatának legolcsóbb tagja. Ez ugyanis az alapból 5 990 000 forintos indulóárral rendelkező Pandina (korábban Panda), viszont ez a típus már több mint egy évtizede van a piacon, javarészt ennek köszönhető, hogy azon kevés autók egyike, amelyek legolcsóbb kivitele még ma is befér 6 millió forint alá.