Videó: így kapott durrdefektet a kisbusz az M7-esen! Figyeld, mi történt ezután!

Pillanatok alatt a szalagkorlátba reptette a kisbuszt a durrdefekt! Íme az esetről készült videó!

Gorzás Gergő 0 , , , ,

Egy durrdefekt rendkívül veszélyes tud lenni, főleg akkor, ha gyorsforgalmi úton következik be. Íme erre egy konkrét példa az M7-es autópályáról!

A felvételt Martonvásár térségében rögzítették a többek között az M7-es autópálya karbantartásáért is felelős MKIF kamerái. A videón jól kivehető, amint a képsorokon szereplő kisbusz abroncsa hirtelen eldurrant, majd a gépkocsi rövidesen a szalagkorlátba csapódott. A mögötte érkező autó sofőrje időben kapcsolt, így még el tudta kerülni az ütközést, csak épp megállni "felejtett el", így gyakorlatilag segítségnyújtás nélkül továbbhaladt. Ugyanakkor a néhány méterrel később érkezők közül akadt, aki félreállt - ez mindenképpen dicséretes - viszont a jószándékú autós sem csinált mindent tökéletesen. Ugyan a forgalom a defekttől számítva néhány percen belül jelentősen lelassult, még ilyenkor sem ajánlott az autópályán keresztbe átszaladni, mivel a baleset kockázata még ekkor is jelentős. Szerencsére ezúttal nem történt tragédia, sőt, az MKIF tájékoztatása szerint sérülés sem történt, ugyanakkor könnyedén végződhetett volna sokkal rosszabbul is ez a történet.

You May Also Like

Egyetlen kiégett izzó miatt több millió forintos anyagi kár? Íme a videó!

Németh Kornél 0

Letarolta Gyöngyösön a parkolóban álló autókat egy személygépkocsi

Horváth András Letarolta Gyöngyösön a parkolóban álló autókat egy személygépkocsi bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Durva képsorok az M1-es autópályáról! Felborult a furgon, figyeld, mi történt utána!

Gorzás Gergő 0
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?