Videó: így szakította át a kukásautó a szalagkorlátot az M3 bevezető szakaszán!

Óriási balesetet okozott egy személyautó vezetője az M3-as autópálya bevezető szakaszán, legalábbis ez derül ki az egyik menetrögzítő kamera felvételéből. A videón tisztán látható, amint a kukásautó a saját sávjában haladt, majd a felhajtón keresztül érkező Ford vezetője elmulasztotta elsőbbségadási kötelezettségét, sőt, rögtön a középső sávba érkezett, közvetlenül a kukáskocsi elé. Utóbbi vezetője már nem tudott volna megállni, ezért a belső szalagkorlát felé rántotta a kormányt. A többtonnás teherautó úgy szakította át az elválasztó betonelemeket, mintha azok ott sem lettek volna, majd az oldalára borulva állt meg. A baleset idején a kukásautó fülkéjében hárman utaztak, közülük egy ember súlyosan, míg ketten könnyebben sérültek - derült ki az RTL Híradó riportjából. A vétkes karcolások nélkül távozott a helyszínről, a gépkocsijában is alig keletkezett kár.