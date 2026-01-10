Videó: így szakította át a kukásautó a szalagkorlátot az M3 bevezető szakaszán!

Pénteken teljes pályazár volt az M3-as bevezetőn, íme az oka!

A szabálytalanul besoroló személyautós miatt a kukáskocsi vezetője kénytelen volt elrántani a kormányt, így óriási baleset lett a figyelmetlenség vége. Videón mutatjuk az esetet!

Óriási balesetet okozott egy személyautó vezetője az M3-as autópálya bevezető szakaszán, legalábbis ez derül ki az egyik menetrögzítő kamera felvételéből. A videón tisztán látható, amint a kukásautó a saját sávjában haladt, majd a felhajtón keresztül érkező Ford vezetője elmulasztotta elsőbbségadási kötelezettségét, sőt, rögtön a középső sávba érkezett, közvetlenül a kukáskocsi elé. Utóbbi vezetője már nem tudott volna megállni, ezért a belső szalagkorlát felé rántotta a kormányt. A többtonnás teherautó úgy szakította át az elválasztó betonelemeket, mintha azok ott sem lettek volna, majd az oldalára borulva állt meg. A baleset idején a kukásautó fülkéjében hárman utaztak, közülük egy ember súlyosan, míg ketten könnyebben sérültek - derült ki az RTL Híradó riportjából. A vétkes karcolások nélkül távozott a helyszínről, a gépkocsijában is alig keletkezett kár.

@podmaishere 2026.01.09 Budapest M3 baleset. #fkf #m3 #karambol #kukasauto ♬ som original - Nico News

