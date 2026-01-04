Záróvonalon előzte a sort: kitalálod, milyen autó haladt az elején?

A bizonyíték már akkor elkészült, amikor még be sem fejezte a szabálytalan manővert a Kia sofőrje. A záróvonalon sort előző autós valószínűleg nem számított rá, hogy járőrök is haladnak előtte, akiknek nem csak az első, hanem a hátsó fedélzeti kamerájuk is rögzítette a szabálytalanságot. A sofőrt természetesen megállították és meg is bírságolták a Veszprém vármegyei rendőrök, az alábbi felvételeket pedig közzétették a facebook oldalukon.