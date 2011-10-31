Autonavigator.hu
Z

Gyakori témák

autóKIAKIA RIOKIA RIO tesztLimitedRIORio tesztteszt
Alapból jó: új Kia Rio teszt

Teszt • 2011. 10. 31.

Alapból jó: új Kia Rio teszt

Kisebbik benzinmotorjával, de tisztességes ellátmánnyal járt nálunk a Kia Rio. A poén előre lelőhető: a dél-koreai kisautó remek választás, mind tulajdonságait, mind garanciális feltételeit nézve.

Ön mit tenne, ha drága autót vehetne?

Sztori • 2011. 10. 30.

Ön mit tenne, ha drága autót vehetne?

Valami van a levegőben, mert egymás után ritka autók kerülnek elő a semmiből, szinte használatlanul, vadonatúj állapotban. Egyszerűen érthetetlen.

Hol a meglepetés? Audi A4

Újdonság • 2011. 10. 29.

Hol a meglepetés? Audi A4

Mire az ember megszokna egy adott típust, kezdheti újból az ismerkedést. Mostantól az Audi A4 sem a régi, az új smink felkerült az S4 és az A4 allroad quattro kivitelekre is.

Sportcsomaggal támad a legújabb Lexus

Autósvilág hírei • 2011. 10. 28.

Sportcsomaggal támad a legújabb Lexus

A Lexus IS F már kapható, az LS még csak tesztköreit futja, a GS 350 F Sport azonban ott lesz Los Angelesben, a híres SEMA tuning kiállításon.

Szerethető francia autóra vágyik? Van megoldás!

Használtautó • 2011. 10. 28.

Szerethető francia autóra vágyik? Van megoldás!

Internetes források szerint, a Peugeot 406 a legtöbb ember szerint szép autó. Nekünk azonban vannak még érveink e típus mellett, például az olcsó beszerzési ár, vagy éppen a franciás kényelem.

Kikapott a Ferrari a Nürburgringen

Autósvilág hírei • 2011. 10. 27.

Kikapott a Ferrari a Nürburgringen

A McLarennél mindenből presztízskérdést csinálnak, hogy bebizonyítsák, az ő utcai autójuk, az MP4-12C jobb, mint a Ferrari 458 Italia.

Ilyen Porsche nincs, csak a mesében!

Sztori • 2011. 10. 26.

Ilyen Porsche nincs, csak a mesében!

Vajon normális, hogy valaki megveszi a '80-as évek egyik legjobb sportautóját, a Porsche 959-est, aztán 23 év alatt képes vele 332 km-t megtenni? Pedig éppen ez történt...

Hódításba kezd a Rolls-Royce

Autósvilág hírei • 2011. 10. 26.

Hódításba kezd a Rolls-Royce

Új piacok meghódítása Dél-Amerikában, és a gyártókapacitás növelése - ezek a Rolls-Royce 2012-re tervezett legfontosabb feladatai.

Hakkinen visszatér!

Autósvilág hírei • 2011. 10. 25.

Hakkinen visszatér!

A Forma-1 kétszeres finn világbajnoka, Mika Hakkinen nem tud meglenni versenyzés nélkül, ezért november 13-án, Kínában újra a fejére húzza a bukósisakot.

Íme a BMW sportrészlegének saját autója

Autósvilág hírei • 2011. 10. 25.

Íme a BMW sportrészlegének saját autója

Jó dolog a gyári BMW tuning, de az M GmbH munkatársai ismét szeretnének egy olyan, voltaképpen saját autót, mint hajdanán a BMW M1 volt.

Nem kap hátizsákot a Lancia Thema

Autósvilág hírei • 2011. 10. 25.

Nem kap hátizsákot a Lancia Thema

Csak nevével tér vissza teljes mértékben a Lancia Thema, a kombi karosszéria ugyanis kimarad a Chrysler-alapú olasz prémiummodell kínálatából.

Gömbfejétől bűzlik a futómű!

Tippek, tanácsadók • 2011. 10. 24.

Gömbfejétől bűzlik a futómű!

Először fel sem figyelünk a rá, aztán, mintha valami mindig kopogna, darálna a futóműben, és szélsőséges esetben előfordulhat, hogy csak a kifordult kerék láttán eszmél a tulajdonos: a gömbfejekkel foglalkozni kellett volna.

Barátságos autóbuszok a Scaniától

Haszonjármű • 2011. 10. 23.

Barátságos autóbuszok a Scaniától

A két- vagy háromtengelyes kivitelben, illetve csuklósként is rendelhető Scania Citywide kifejezetten a városi, illetve az elővárosi forgalom igényeinek kiszolgálására készült, alacsonypadlós és alacsony belépésű változatban.

Autósvilág hírei • 2011. 10. 22.

Már önjáró a legdurvább utcai Merci

Voltaképpen minden részlete titkos, pontosabban még nem ismert, de az biztos, hogy a Mercedes-Benz SLS AMG Black Series hamarosan érkezik.

Viaszszoborba öntött ralibajnok

Sztori • 2011. 10. 22.

Viaszszoborba öntött ralibajnok

Sébastien Loeb nem csak a bajnoki címek tekintetében rekorder: ő az első ralipilóta, akinek szobrot állítottak a párizsi Musée Grévinben.