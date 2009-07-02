Teszt • 2009. 07. 02.

FoCCus

Mint manapság egyre több esetben, a Focus CC-nél is egy dízelt találunk a kínálat csúcsán. Teszteltük a 2.0 TDCi Platinum kivitelt.

Teszt • 2009. 06. 29.

Ez az okos, nem a smart!

Bár a Toyota nem örül az összehasonlításnak, azért tény: az iQ-val megcsinálták a tökéletes smart-verőt. És az igényes városi kisautót is...

Teszt • 2009. 06. 03.

Váltóláz

Már öt éve a piacon a Volvo V50, de még soha nem volt ilyen jó! Új dupla-kuplungos váltóval: 2.0D Powershift Momentum.

Használtautó • 2009. 06. 02.

Amikor a név nem kötelez

A Mitsubishi Carisma határokon és konszerneken átívelő autós vállalkozásnak indult, aztán valahogy nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

Teszt • 2009. 06. 02.

Nemzetközi turizmus

A 159-es kombi 2006 tavasza óta gazdagítja az utcaképet. Apró módosítások kapcsán most újra a tesztflottában. 1,9-es dízellel és 19-es kerekekkel.

Teszt • 2009. 06. 02.

Família Kft.

Új benzinmotorokat kapott a C4 Picasso, bekerültek végre a BMW/Mini féle 1,6-osok. Teszten a belépő 120 lóerős.

Teszt • 2009. 05. 01.

Ez most a legjobb Saab!

Kétliteres turbós benzines. Ahogy egy Saabnál kell. És összkerékhajtás. Ahogy már kellett volna régóta.

Teszt • 2009. 04. 23.

Ötről a majdnem hatra

Tudom, hogy elsőre még egy mezei ráncfelvarrásnak sem tűnik, de higgyék el: az új VI Golfot vezettük.

Teszt • 2009. 04. 20.

Túlárazott kalózmásolat

Mutatós forma, gyengéden elavult alapok, hervadt motor, alapos felszereltség, de magas ár. Az 1.4-es, 3 ajtós Aveo nem áll össze.

Teszt • 2009. 04. 15.

Korszakváltó Opel?

Teszten az Év Autója-győztes Opel Insignia, 160 lóerős dízellel, automatával. És minden földi jóval...

Teszt • 2009. 04. 09.

A kifutó is befutó

Az épp generációváltását élő E-osztályos Mercedes kombi kapcsán merült fel a kérdés: kell ennél több autó?

Teszt • 2009. 04. 04.

Későn jött, mégsem lett a legjobb

Ha már a Nissan és a Samsung Motors bekebelezte, a Renault sem maradhatott ki a manapság oly divatos, és főleg tisztes profittal kecsegtető SUVopoly társasjátékból

Teszt • 2009. 04. 01.

Az eltévedt utazó

Körünkben az új Chrysler Grand Voyager. Már egy ideje, de nem igen tűnik fel senkinek. Nem kedvez az autóipar helyzete ennek a járműosztálynak, ráadásul szegény Nagy Utazó is kissé megfáradt már így, a sokadik generációra.

Teszt • 2009. 03. 21.

Dzsesszfesztivál

Egyszer mindennek eljő az ideje. Íme, a hahu.hu első összehasonlító tesztje. A nemrég megújult Honda Jazz két változatát eresztjük egymásnak.

Teszt • 2009. 03. 19.

A gagyi vége, a fémkorszak kezdete

A Citroën új C5-ösének formai megújulása egy szinte merőben új cégfilozófia kezdetét is jelenti. A franciák megelégelték a valamelyest statisztaszerepet a középkategóriában, és egy bármely összehasonlítást álló modellt dobtak piacra.

Teszt • 2009. 03. 14.

Saabad választás!

Ha japán modell lenne, már hatszor leváltották volna. De ő csak áll s véd. Márkahagyományokat, biturbó dízeleket, lifestyle kombikat, kényelmes automatákat, skandináv életérzést...

Teszt • 2009. 03. 10.

Elsőkerekes Lexus

A japán mérnökök odafigyelnek a konkurenciára. A japán mérnökök figyelmesen hallgatják a kritizáló újságírókat. A japán mérnökök lelkiismeretesen dolgoznak. Íme, az eredmény.