18 hónapon belül 5 új autót mutat be a Hyundai Európában, mutatjuk, melyik lesz az első!

Nem mondhatni, hogy meglepetés a Hyundai mostani bejelentése, hiszen a koreai vállalat által tulajdonolt Kia jelenleg több elektromos modellt kínál Európában. Az "anyamárka" kínálatában jelenleg az Inster, az Ioniq 5, 6, 9, valamint a Kona található, illetve ide sorolható az Ioniq 5 N és Ioniq 6 N is. Ezzel szemben a Kia modellpalettáján gyakorlatilag minden szegmensre jut már elektromos autó, hiszen az idei évtől a választék az EV2, EV3, EV4, EV5, EV6, EV9 típusokból áll, de a Niróból is létezik tisztán elektromos változat.Ez a helyzet hamarosan változik, hiszen a Hyundai áprilisban bemutatja az Ioniq Three koncepcióautó sorozatgyártott változatát, ezzel betöltve az űrt az Inster és az Ioniq 5 között. Műszakilag és méretben gyakorlatilag az EV4 megfelelője lesz az újdonság, mivel ugyanarra a 400 voltos E-GMP platformra épül majd a Hyundai újdonsága. Ugyanakkor várhatóan extrémebb külsőt álmodnak az Ioniq 3-nak, legalábbis erre lehet következtetni abból a tanulmányból, amit tavaly, a Müncheni Autószalonon prezentált a márka.Az ötből további két autó szintén kizárólag villanyos lesz, amelyek a B- és C-szegmensekbe érkezhetnek. Egyelőre ezekről további információ nem áll rendelkezésre, de egyes feltételezések szerint az Ioniq 3-ból készülhet egy megemelt hasmagasságú változat.Ugyanakkor nem csak elektromos autókban gondolkodik a Hyundai. A tervek szerint jövőre mutatkozik be a Tucson következő generációja, amely kizárólag hibridként lesz kapható, így nagy kérdés, mennyivel lesz drágább, mint a SUV jelenleg kapható legolcsóbb változata. A kérdés már csak azért is releváns, hiszen nem csak Magyarországon, de egész Európában a Tucson volt a Hyundai egyik legkelendőbb típusa.Elméletileg másfél éven belül mutatják be a Bayon következő nemzedékét is, amely a Tucsonhoz hasonlóan szintén hibridként lesz elérhető. Emellett a Hyundai az i20 és i30 esetében is egy komolyabb ráncfelvarrást tervez, utóbbi ráadásul szintén kaphat egy HEV hajtásláncot - írta meg a brit Autocar.