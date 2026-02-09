31 villanyautót merítettek nullára a magyar utakon, mutatjuk, melyik bírta a legtovább!

Több ízben is beszámoltunk már extrém hidegben tartott "villanyautós tesztről", azonban mind közül talán a mostani rendelkezik a legtöbb relevanciával a hazai felhasználók számára, hiszen ezt a magyar utakon bonyolították. A kísérletet szervező Magyar Elektromobilitás Egyesület (ELMOB) tájékoztatása szerint összesen 31 elektromos gépkocsi vett részt a kísérletben, ezek előélete pedig igencsak változó, hiszen a tesztpéldányok között volt 6 éves taxi, vagy épp gyakorlatilag vadiúj autó is.
A résztvevők indulás előtt minden autót 100%-ra töltöttek, majd konvojban elindultak az M0-ás autóúton keresztül az M3-ason Kassa irányba, miközben végig a forgalom és a szabályok által megengedett legnagyobb sebességgel közlekedtek. Az autópályáról a kis akkus autók 20 százalékos, a nagyobb hatótávú résztvevők 10 százalékos töltöttség alatt hajthattak le, végül egy erre a célra kijelölt, enyhe forgalmú 8 kilométeres szakaszon körözve merültek megállásig - derült ki az ELMOB közleményéből.
A kísérlet eredménye alapján a nulla fok körüli hőmérsékleten a résztvevő autók közül a Mercedes típusaival lehet a legmesszebb jutni, hiszen az EQS 450+ csak az autópályán 415 kilométert teljesített, majd országúton 34-et, végül a 0 százalékos tartomány alatt további 36-ot, mire teljesen lemerült. A második helyen a frissen az Év Autójának választott CLA 250+ futott be, összesen 463 kilométeres távval. Ebből gyorsforgalmi szakaszon 374-et teljesített, azon kívül 63-at, a nulla százalék kijelzése után pedig még 26 kilométer biztonsági tartalék volt benne. A dobogó alsó fokára a Kia EV4 Fastback fért oda 394 kilométerrel (autópálya 344 km, 29 km országúton, 24 km biztonsági tartalék), míg az első ötöt a ráncfelvarrott Kia EV6, illetve a nagy aksis Ford Capri teszi teljessé.
Az ELMOB konklúzióként kiemelte, hogy a legtöbb villanyautó komoly biztonsági tartalékkal rendelkezik a nulla százalék elérése után. Átlagosan a legtöbb EV még 10-20 kilométert teljesített így, de az EQS, valamint a Tesla Model 3 'majd 40 kilométert tudott még kipréselni az akkumulátorból, miután a műszeregység 0 százalékot mutatott. Ugyanakkor számos autó - főleg a régebbi típusok - egyáltalán nem rendelkeznek vésztartalékkal - legalábbis a teszt tanulsága alapján. Ilyen többek között a Hyundai Ioniq, a Hyundai Kona, de az e-Niro esetében is mindössze egyetlen kilométert mértek pluszban. A listán kakukktojás a VW ID.7 Pro, mivel a németek EV-je még megtett valamennyi távot a nulla százalék kijelzése után, viszont ezt a fedélzeti számítógép már nem mérte.
Amennyiben kíváncsi vagy mind a 31 autó részletes előéletére, valamint minden típus esetén a pontos mérési eredményre, ide kattintva felugrik az ELMOB teljes elemzése
.
One thought on “31 villanyautót merítettek nullára a magyar utakon, mutatjuk, melyik bírta a legtovább!”
Tekintve, hogy a szedánok vitték a prímet végülis csak kijön, hogy egy SUV-nak 10-20%-al rosszabb a fogyasztása. Elég szarul néz ki, hogy egy bálna Merci takarékosabb tud lenni, mint a népautónak szánt Škoda Konyaq vagy Cupra Tabasco.
Ár/hatótáv arányra a Hyundai Ioniq 6 tűnik a bajnoknak, de a Model 3 tulajdonos is elég szemtelen, hogy egy 6 éves autóban összkerék hajtással meg tetőcsomagtartóval megveri a fél mezőnyt.