4,5 millió négyzetméternyi gyorsforgalmi utat újítottak fel idén Magyarországon

Immár több éve az MKIF (Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő) felel a hazai gyorsforgalmi utak döntő többségéért (kivétel az M0-s, ami a Magyar Közúthoz tartozik). 2025-ben 10 gyorsforgalmi úton - M1, M15, M3, M4, M30, M35, M7, M8, M85, M86 - végeztek különböző munkálatokat, összesen 4,5 millió négyzetméteren. Viszonyításképpen ez az útkezelő által karbantartott főpálya 24 százaléka. A legtöbb szakaszon a kopóréteget cserélték, viszont ahol szükséges volt, ott a kötő és alapréteg is megújult. Emellett 78 hidat és felüljárót, valamint 35 pihenőt is korszerűsítettek.Az idei munkálatok az állam és az MKIF között koncessziós szerződésben foglalt hároméves szintrehozási kötelezettség része volt, amelyet így határidőre sikerült teljesíteni. A vállalat közleményében kiemelte, 2026-ban is lesznek felújítások, viszont messze nem olyan volumenűek, mint az elmúlt három esztendőben. A 2026-os várhatóan tavasszal kezdődnek a felújítások, addig nincs nagyfelületű burkolatcsere tervben az MKIF által üzemeltetett szakaszokon.