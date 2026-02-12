5 dolog, amiért szeretjük a hibrid MG modelleket

Manapság már nem újdonság a hibrid hajtás, szinte minden gyártó kínál valamilyen formában hibridet, ám ennek a szónak nem minden gyártónál ugyanaz a jelentése. Üde színfolt ebben az MG, ahol nem árulnak zsákbamacskát. Öt érv felsorakoztatásával mutatjuk meg, hogy miért érdemes körülnézni az MG márkakereskedésekben
.
1. Az MG valódi hibrideket kínál
Egyre nő az érdeklődés a hibridek iránt, folyamatosan érkeznek a vásárlók a szalonokba, akik kimondottan villanyosított modellt vinnének haza. Ezt azonban több gyártó is kihasználja, amikor a működési elvet tekintve lágy hibridrendszereket hirdetnek, miközben egyedül az apróbetűs részben tüntetik fel, hogy nem teljes értékű hibridről van szó. Hiszen azok ugyan nevükben hibridek, de szinte teljes egészében a belső égésű motor végzi a munkát, így a hibrid hajtás előnyei alig-alig mutatkoznak meg bennük. A lágy hibridek a legtöbb esetben egyáltalán nem tudnak a belső égésű motor beindítása nélkül közlekedni, minimális méretű akkucsomagokkal és nagyon gyenge villanymotorokkal dolgoznak, így a fogyasztásuk is csak marginálisan alacsonyabb a hagyományos változatoknál.
Ezzel szemben az MG hibrid
modelljei valódi hibridek, ahol a villanymotor nem csak egy indítógenerátorként működik, hanem teljes értékű része a hajtásnak. Így a fékezéskor visszatermelt, illetve a belső égésű motor működésekor keletkezett energiát valóban hatékony módon, a fogyasztásra jelentős hatással tudja hasznosítani, illetve az MG Hybrid+
rendszere képes kizárólag a villanymotor erejéből is közlekedni. Sőt, mivel az MG hibridek
a konkurenseknél nagyobb akkucsomaggal rendelkeznek, így akár 60 km/órás tempóra is fel tudnak gyorsítani a belső égésű motor használata nélkül.
2. CVT helyett valódi fokozatok: az MG hibridek képesek klasszikus hangélményt adni gyorsításkor
Rengeteg vásárló akad, akit nem érdekel, hogy "mitől megy a villamos"
. Ez alatt azokat a felhasználókat értem, akik kevésbé érdeklődnek a technológiai háttér iránt, nincsenek valódi preferenciáik a praktikus előnyökön, illetve az esztétikán túl. Akiknek vélhetően mindegy, hogy milyen váltó, illetve osztómű dolgozik a lemezek alatt. Ám népes táborral rendelkeznek azok a vásárlók is, akiknek igenis számít, hogy egy autónak "autószerű"
hangja és reakciói legyenek. Számukra általában a fokozatmentes váltókkal és osztóművekkel, illetve a benzinmotort generátorként használó hibridekkel éppen ez a probléma: hogy a hanghatások és a reakciók egy intenzív gyorsításnál egyáltalán nem hasonlítanak arra, amit a hagyományos modellektől megszoktak. A probléma súlyát jól mutatja, hogy egyes gyártók szándékosan próbálják szimulálni a klasszikus hangokat keményebb gázadáskor: hiába fokozatmentes a technika, az autó mégis "dobálja"
a fordulatszámot, úgy tesz, mintha váltogatna a sebesség növekedése közben.
Erre a problémára azonban egy sokkal jobb megoldást kínálnak az MG hibrid modelljei
. Akár váltókart, akár tekerőt találsz az utastérben, a lemezek alatt valódi, többfokozatú automataváltókkal dolgoznak. A hibrid rendszerek hatékonysága és a klasszikus élmény ötvözése egy fontos érv lehet, ha nem szereted a minden egyes intenzív gyorsításkor monoton hangon motort bőgető fokozatmentes váltókat. Hozzá kell persze tenni, hogy az MG hibrideknél
is előfordul olyan állapot, amikor a belső égésű motor nincs közvetlen kapcsolatban a hajtással, azaz a fordulatszáma ilyenkor megemelkedik és állandó, nincs kapcsolatban a gázpedál állásával. A hibrid hajtómű belsejébe integrált automataváltó ilyenkor inaktív, a belső égésű motor ekkor áramot termel a nagyfeszülségű akkumulátor illetve az elektromos hajtómotor számára. Ez a soros működés. Ugyanakkor párhuzamos működés esetén a rendszer a már említett automata váltón keresztül összekapcsolja a belső égésű motort a hajtáslánccal, és ilyenkor a gyorsításoknál megvan a megszokott gázreakció, a megszokott hangélmény. Mindez ráadásul jelentős teljesítménnyel a lábad alatt, összegezve a belső égésű motor és a nagyfeszültségű villanymotor nyomatékát. Hab a tortán, hogy a hagyományos, "autószerű"
élmény nem jár érezhető hátrányokkal a megszokott, fokozatmentes osztóművel dolgozó hibrid rendszerekhez képest.
3. Kicsitől a nagyig: az MG-nél mindenki talál számára megfelelő méretű hibridet
Nagy előny, hogy nem csak néhány kategóriában kínál valódi hibrid modellt az MG
. Érdekes, hogy több gyártónál is éppen a városi kisautók, vagy a hagyományos kompaktok kategóriája marad ki a sorból, pedig éppen a városban szolgál hatalmas előnyökkel a hibrid hajtás, ahol több áramot tudsz visszatermelni a több fékezésnek köszönhetően. Ráadásul a kisebb autók általában olcsóbbak is, így a belépési küszöb is lényegesen magasabb azoknál a gyártóknál, akik nem forgalmaznak hibridet a városba szánt méretosztályban.
A brit márka azonban az MG3 Hybrid+
modellnek köszönhetően ezt a szegmenst is lefedi, ráadásul egy olyan modellel, ami igyekszik a két méretosztály közé pozícionálni magát: valamelyest nagyobb, tágasabb és praktikusabb egy átlagos kisautónál, így akár még egy kompakt modell helyett is alternatíva lehet. Miközben a ZS
, illetve a HS hibrid
változatai a nagyobb autót kereső vásárlóknak, valamint a crossover és SUV modellek rajongóinak jelentenek megoldást.
4. A hagyományos hibridek mellett konnektoros hibridet is kínál az MG
Ha gyakran használod rövid távokon az autót, ráadásul még tudnád is otthon vagy a munkahelyeden tölteni, akkor egy elektromos modell a legideálisabb választás. De mi a helyzet akkor, hogyha a városi használat mellett rendszeresen autópályázol, hosszabb távokon közlekedsz, vagy csak egyszerűen nem állsz készen arra, hogy elköteleződj egy tisztán elektromos négykerekű mellett? Ekkor jelenthet megoldást egy konnektoros hibrid, ami több gyártó kínálatából is hiányzik, mások pedig csak horrorisztikus áron kínálnak ilyen modelleket.
Szerencsére az MG kínálatában erre a problémára is találsz megoldást. Az akár 103 kilométeres elektromos hatótávval rendelkező HS konnektoros hibrid
ugyanis akár közepes távokra is alkalmas lehet kizárólag villanymotorral, ha pedig lemerül a 24,7 kilowattórás akku, akkor átveszi a főszerepet az 1,5 literes benzinmotor, majd hétköznapi hibridként folytathatod vele az utadat. A konnektoros hibrid HS két világ találkozása: a városban takarékos, olcsón fenntartható villanyautó, de az autópályán sem kell aggódnod a hatótáv és a töltési nehézségek miatt.
5. Kedvező áron szeretnél hibridet? Az MG áraiban nem fogsz csalódni!
Általános probléma, hogy a hibrid modellek ára még mindig olyan magas egyes gyártóknál, hogy megfizethetetlenné teszi őket a szélesebb közönség számára. Még akkor is, ha a hibrid hajtás előnyei a fenntartási költségek terén alig néhány év alatt megtérülnének. Így tehát a hazai vásárlók számára talán a legfontosabb érv lehet az MG hibrid modellek
mellett, hogy a konkurenseknél olcsóbban kínálják az elektromos rásegítéssel felszerelt járműveiket.
Az MG3 Hybrid+
7 449 000 forintról indul, az MG ZS Hybrid+
alapára 8 899 000 forint, de még az MG HS Hybrid+
is 11 899 000 forintért hazavihető. Csak a teljesség kedvéért a HS konnektoros hibridként
is megáll 14 249 000 forintból, így ebben a kategóriában is a konkurensek alá tud ígérni az MG. A fenntartási költségek terén érvényesülő előnyök azonban itt is ugyanígy megvannak, sőt, rengeteg konkurens modellnél alacsonyabb fogyasztással is kecsegtetnek az MG modellek: az MG3 Hybrid+
WLTP szerinti fogyasztása 4,4 liter, a ZS Hybrid+
fogyasztása 5 liter, a HS Hybrid+
fogyasztása pedig 5,5 liter, ami az autók méreteihez mérten a hibridek között is jó eredménynek számít.