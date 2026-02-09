Akkora a spórolás az autóiparban, hogy szinte teljesen eltűntek a gyártók a Super Bowlról!

Jelentősen lecsökkent az elmúlt években az autómárkák reklámideje a Super Bowlon, így szinte manapság nagyítóval kell keresni a promóciók között a gépkocsigyártókat. A visszaesést jól mutatja, hogy míg 2012-ben a teljes reklámidő 40 százalékát tették ki az autós vállalatok, addig 2025-ben már csak 7 százalékot - derült ki a CNBC összesítéséből. Bár a múlt évhez képest számszerileg valamivel több autós hirdetést láthattak a Super Bowl nézői, összességében így sem ez tette ki a műsoridő nagy részét.A Toyota rögtön két kisfilmet is készített, amelyek főként az érzelmekre próbáltak hatni. Az egyik videóban egy apa-fia páros a főszereplő a vadiúj RAV4 társaságában, míg a másikban a filmben szereplők találkoznak gyermekkori énjükkel - utóbbiban egyébként többek között Bubba Wallace NASCAR-versenyző is feltűnik, aki a márka autójával szerepel a tengerentúl legnépszerűbb autóverseny-sorozatában. Mindkét videó az alábbi bekezdés alatt teljes hosszában megtekinthető, különösebb angoltudás nélkül is.A Volkswagen gyakorlatilag egy klasszikus reklámot rakott össze, mindenféle csavar nélkül, amelyben elsősorban az ID.Buzz, a Tiguan, valamint néhány képkocka erejéig a Golf kap szerepet.A 2026-os Super Bowl legelborultabb autós reklámját kétségkívül a Nissan hozta össze. A főszerepben egy babahordozó nyomán megálmodott "ételhordó", amely még egy tesztkört is megtesz a nálunk X-Trail néven forgalmazott Rogue szabadidő-autóban. A képanyag ez esetben is önmagáért beszél, angol tudás előny, de nem feltétel.A motorsport rajongók jó eséllyel régóta nem várták ennyire a Super Bowlt, mint most, hiszen a Cadillac itt mutatta be legelső Formula-1-es festését. A rendkívül látványos videó alatt John F. Kennedy, az Amerikai Egyesült Államok 35. elnökének 1962-es beszéde hallható, amelyben a holdra szállásról beszélt az USA egykori első embere.A listán a Jeep a kakukktojás, mivel a Stellantis égisze alatt futó márka úgy készített Super Bowl reklámot, hogy végül nem vetítették le a "Nagy játék" ideje alatt. A gyártó részéről mindez tudatos döntés volt, hivatalos közleményükben kifejtették, felelőtlenségnek tartanak 8 millió dollárt (kb. 2,5 milliárd forintot) ellocsolni egy 30 másodperces reklámra. Mindezt érthető a Jeep (és a Stellantis) jelenlegi helyzetében, ráadásul a márka kisfilmje közel 2 perces, így jóval drágább lett volna, ha az egészet szerették volna levetíttetni. Persze, bevett szokás, hogy tényleg csak 30 másodperc kerül adásba, aztán a "rendezői változatot" töltik fel a közösségi oldalakra a különböző vállalatok, viszont ez esetben jól láthatóan ezt az összeget sem szerette volna kifizetni a Cherokee promózására a Jeep.