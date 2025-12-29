Áremelkedéssel indul az év utolsó hete a benzinkutakon!

Vége a több hétig tartó kedvező tendenciának, mindkét üzemanyag drágul!

Gorzás Gergő 0 , , , ,

Karácsony után most először változnak a hazai üzemanyagárak. Kedden a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti ára is emelkedik. Íme a módosítás pontos mértéke és az aktuális átlagárak!

Hosszú idő után most először emelkedik a hazai üzemanyagárak nagykereskedelmi értéke. A 2025-ös esztendő utolsó keddjén a 95-ös benzin és a gázolaj beszerzési ára is egységesen bruttó 4-4 forinttal emelkedik - közölte a Holtankoljak.hu. A szakportál saját számításai szerint hétfő reggel a 95-ös benzin országos átlagára 556 forint körül alakul, míg a gázolaj literje 568 forint környékén mozog. Amennyiben a töltőállomások érvényesítik a nagykereskedelemben történő módosításokat, úgy ezek az árak kúszhatnak feljebb.

You May Also Like

üzemanyagár

Olcsóbb üzemanyagot hoz a kutakra a Jézuska? Íme a friss árváltozás!

Németh Kornél 0

Újabb komoly árcsökkenés jön a benzinkutakon! Mindkét üzemanyag olcsóbb lesz!

Gorzás Gergő 0

Hetek óta nem látott mértékben csökken mindkét üzemanyag ára!

Gorzás Gergő 0
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?