Áremelkedéssel indul az év utolsó hete a benzinkutakon!

Hosszú idő után most először emelkedik a hazai üzemanyagárak nagykereskedelmi értéke. A 2025-ös esztendő utolsó keddjén a 95-ös benzin és a gázolaj beszerzési ára is egységesen bruttó 4-4 forinttal emelkedik - közölte a Holtankoljak.hu. A szakportál saját számításai szerint hétfő reggel a 95-ös benzin országos átlagára 556 forint körül alakul, míg a gázolaj literje 568 forint környékén mozog. Amennyiben a töltőállomások érvényesítik a nagykereskedelemben történő módosításokat, úgy ezek az árak kúszhatnak feljebb.