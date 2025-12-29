Átadták a világ leghosszabb gyorsforgalmi alagútját!

2025. december 26-án a 22,13 km hosszú Tiensan Sengli alagút, a világ leghosszabb gyorsforgalmi alagútja hivatalosan is megnyitotta kapuit az autósok előtt. Az alagút egyik érdekessége, hogy falának jelentős részét tájképek díszítik, így jóval kevésbé monoton, ezáltal kevésbé fárasztó végighaladni benne.Az északnyugat-kínai Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területen található Tiensan-hegység középső részén átívelő alagút mindössze 20 percre rövidíti az egykor több órás hegyi autóutat. Így végre összeért az észak- és dél-hszincsiangi városcsoportokat összekötő G0711-es Urumcsi-Juli gyorsforgalmi út, amelyet az alagúttal együtt helyeztek üzembe.A meglévő gyorsforgalmi utakon keresztül az új útvonal a Peking-Tianjin-Hopej régióba, a Jangce-deltába, a Guangdong-Hongkong-Makaó Nagy-öböl térségébe és a Csengtu-Csungking régióba is kiterjed, ezáltal kulcsfontosságú csomóponttá válik, amely Kína keleti gazdasági körét összeköti Eurázsia országaival. A 2500 kilométer hosszan elnyúló Tiensan-hegység Közép-Hszincsiangon húzódik, elválasztva Urumcsit, az északi régió legnagyobb városát Korlától, a déli régió legnagyobb városától. Az autópálya megnyitásával a két nagyváros közötti utazási idő 7 óráról körülbelül 3 órára csökken, elősegítve az északi és déli Hszincsiang közötti gazdasági integrációt, és új csatornákat teremtve a külső cserék számára.Az öt év alatt épült autópálya 324,7 kilométer hosszú, a beruházás teljes értéke 46,7 milliárd jüan, ami nagyjából 2193 milliárd forintnak felel meg. A hegységet átszelő szakasz 14 hídból és 5 alagútból áll, így a híd-alagút arány meghaladja a 90 százalékot. A világrekorder alagút építése rendkívüli mérete miatt világszínvonalú kihívásokkal járt. 22,13 kilométer hosszan húzódik, a legmélyebb pontján mélysége 1112,2 méterrel a földfelszín alatt található, mindeközben 16 geológiai törésvonalon halad át. Ezen kihívások kezelése érdekében az építők innovatív megoldásokat vezettek be, többek között a világ első, nyomás alatti keménykőzet-alagútfúró gépét is bevetették, amit önállóan fejlesztettek a kínaiak. Az autópálya ráadásul változatos tájakon halad keresztül, így még a turisták számára is érdekes lehet, hiszen az útszakaszról láthatók a Tiensan-hegység gleccserei, legelői, erdős völgyei és a Góbi-sivatag is. Ha még több részletre és hosszabb felvételekre is kíváncsiak vagytok az útszakaszról, akkor ajánlom figyelmetekbe az alábbi videót.Végül azt is érdemes még tudni, hogy a világ leghosszabb közúti alagútja még mindig Norvégiában található, de az nem a gyorsforgalmi hálózat része, viszont a Lærdal-alagút 24,51 km hosszú.