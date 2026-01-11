Az elpusztíthatatlanság ára? Végsebesség-teszten az 1.9 TDI Golf kombi!

101 lóerőtől nem kell sokat várni, azt viszont maradéktalanul teljesítette a puttonyos Golf

Hogyha allergiás vagy az intenzív gyorsításokra, ezt a videót akkor is nyugodtan megnézheted, kellően sok türelemmel azonban egészen korrekt végsebességre képes az öreg dízel.

Vélhetően a 101 lóerős, 1,9 literes PD TDI motorról egy negyedik generációs Golf kombi orrában senkinek sem a féktelen, 200 km/óra feletti száguldás fog eszébe jutni. Félreértés ne essék, ennek a blokknak a 130, vagy 150 lóerős változata kényelmesen felveszi a versenyt a modern autókkal teljesítmény terén, még a 116 lóerős sem tűnik igazán gyengének, ám a 90 és 101 lóerős változatokkal már nem kell sietni sehová. Ellenben a gyengébb motorok még tartósabbak, ráadásul kellő türelemmel egész magas végsebességet is ki lehet hozni belőlük. Erre kiváló példa az alábbi videó, amelyben a német autópálya korlátlan szakaszán vallatják a 23 éves kombit.

