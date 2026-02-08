Az Euro 7 szabvány miatt kap két extra hengert, és dobja a hibrid rendszert az AMG C-osztály

Michael Schiebe, az AMG vezérigazgatója az Edmundsnak árulta el, hogy a jelenlegi C 63 utódja egy kizárólag benzinmotoros AMG C-osztály lesz, méghozzá soros hathengeressel. A mérnökök egy turbófeltöltős, 3,0 literes benzinmotort, az AMG CLE 53 modell M256M kódú erőforrását választották, ami a kupéban 443 lóerőt és 560 newtonmétert produkál. Azt azonban még nem tudjuk, hogy ezek az adatok változnak-e az új C 53 esetében. Mindenképp nehéz viszont elképzelni, hogy az új rendszer elérje a jelenlegi C 63 teljesítményét, a hibrid rendszer ugyanis 671 lóerőre és 1020 newtonméterre képes. Hozzá kell viszont tenni, hogy az újdonság a nagyobb motor ellenére is jelentősen könnyebb lehet az akkucsomag és az elektromos hajtás alkatrészei nélkül.Ironikus módon az AMG-főnök elárulta, hogy a 2,0 literes motort nem a köztudott népszerűtlensége miatt ejtik a kínálatból, hanem mert „meglehetősen nehéz lenne hozzáigazítani az Euro 7 előírásokhoz”, amelyek hamarosan hatályba lépnek. Ez azonban jogosan veti fel a kérdést, hogy a Mercedes miért várt eddig a döntéssel, hiszen az Euro 7 szabvány részleteit 2022-ben hozták nyilvánosságra. Az új, hathengeres AMG C 53 várhatóan a következő hónapokban megjelenő C-osztály modellfrissítésével együtt mutatkozik be, és amennyiben valóban az Euro 7 szabvány a váltás oka, úgy jó eséllyel a többi négyhengeres AMG sorsa, köztük a sportos GLC 63 jövője is kérdéses.