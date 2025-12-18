Azt hiszed, hogy csak terepre jó az összkerékhajtás? Suzukival mutatjuk, mire jó még!

Sáros földutak, sziklákon felcaplató terepjárók képe jelenik meg az ember szeme előtt, amikor meghallja az összkerékhajtás kifejezést, pedig ez a hajtásképlet sokkal többről szól, és jóval több felhasználónak jelenthet ideális megoldást a mindennapokra, mint az úttalan utakon kalandozóknak. Azonban nem szeretnénk untatni senkit a nagyon részletes műszaki leírással, úgyhogy most megpróbáljuk röviden és közérthetően összefoglalni, hogy miért érdemes elgondolkodni egy összkerékhajtású jármű vásárlásán, amihez az apropót a hazai piac egyik legnagyobb érdeklődéssel várt újdonságának, a Suzuki eVitarának
az érkezése nyújtja.
Egy rövid menetpróbán
már ismerkedtünk a típussal, ám aztán elhozhattuk néhány napra, hogy részletesebben is megismerjük. Az összkerékhajtás előnyeinek érzékeléséhez pedig tökéletes időjárás adódott. Szürke és borongós idő - szakkifejezéssel élve hidegcsepp - ülte meg a Kárpát-medencét, így az alacsonyabb területeken ugyan száraz maradt az aszfalt, ám felfelé haladva egyre inkább nedves körülmények adódtak. Nem klasszikus esőről van szó, hiszen néhol csak szitálás, másutt pedig az útra lecsapódó pára tette trükkössé a közlekedést. Szemmel láthatóan is nyirkossá váltak az utak, és erről fontos tudni, hogy nagyon veszélyes! Nem kell ugyanis havazás, vagy jég, hogy ugyanolyan csúszóssá váljanak az utak!
Ez a hideg időben tapasztalható lecsapódás ugyanolyan csúszós. Nem túlzás a jéghez hasonlítani, ahogy a kevés csapadék keveredik a felhalmozódott porral, az egy olyan "nyálkás" csúszós réteget alkot, ami könnyedén kifoghat a sofőrökön. Ugyanez a helyzet persze meleg időben is előfordulhat, ha csak egy kevés csapadék esik mondjuk nyáron, akkor ugyanúgy az út porával keveredve rendkívül csúszós felület jön létre, de ősszel a levélhullással is ugyanez a veszély fennáll, ugyanis a fák lombkoronájának az útra hulló része szintén kimondottan csúszós helyzetekhez vezet.
Aztán folytatva a sort, arra sem gondolnak sokan, hogy sima "alföldi", száraz utakon is előfordulhatnak olyan esetek, amikor pont az összkerékhajtás húz ki a csávából. A legtöbbször előforduló esemény, hogy egyszerűen csak a nem jól megválasztott sebesség, tehát egy a kelleténél gyorsabban bevett kanyar ijeszt rá a sofőrre. Az orrmotoros autóknál ilyenkor hatványozottan jelentkezik az alulkormányozottság, tehát, amikor vészesen kezdi az út széle felé tolni az orrát az autó. Az összkerékhajtás ilyenkor is segít, nem hagyja lecsúszni az autót, hiszen képes a kevésbé tapadó kerekek irányába több nyomatékot küldeni, így kerülve el, hogy nagyobb baj legyen. Na, és akkor a vontatásról még nem is beszéltünk. Ha jobb a tapadás, könnyeben tud nagyobb tömeget húzni maga után az autó. Márpedig jó gumiabroncsokkal és összkerékhajtással mindenképp jobb lesz a tapadás.
Persze emellett ott vannak a klasszikus esetek is, amikor jól jön, ha mind a négy kerék hajtott: tehát a hó, az eső és az ezek kombinációjából fakadó körülmények, vagy szimplán a hegyvidéki, dombvidéki házak, telkek, kirándulóhelyek és hasonló célállomások. Szóval, aki csökkenteni szeretné a kockázatot, vagy kényelmesebbé tenni a közlekedést, az összkerékhajtás megvásárlásával ezt könnyedén teheti, és itt jön a képbe az AllGrip hajtás. Ami egyáltalán nem újdonság a Suzuki kínálatában
, sőt a japán márka már több, mint 70 éves tapasztalattal rendelkezik a fejlesztésében.
Elsőként az LJ10 kódjelű Jimnyvel kápráztatták el vásárlóközönségüket, azóta pedig már számos típust kínáltak 4x4 hajtással. Jelenleg is többféle AllGrip rendszer szolgál a Suzukikban, az eVitarában egy olyan található, ahol a rendszer automatikusan dönti el, hogy hová küldi a több nyomatékot. Ez azt jelenti, hogy nem folyamatosan hajtja mind a négy kereket, hanem a tapadási viszonyoknak megfelelően jut erő a tengelyekre, ami az elméletben a fogyasztás csökkentését eredményezi. Márpedig ez egy elektromos hajtású autónál is ugyanannyira fontos, mint a belső égésűeknél.
Az AllGrip különlegessége, hogy az első és a hátsó tengelyen tényleg mindig a pillanatnyi igényeknek megfelelően képes elosztani a nyomatékot. Ez lehet 50-50%, de 46-54% az elsőtengely javára, vagy 30-70%. A lényeg, hogy, ha érzékeli valamelyik oldalon a kerekek megcsúszását, akkor a jobban tapadók felé küldi a nyomatékot, így az autó magabiztosan az úton marad. Sőt, még a fékerőelosztáson is képes tengelyenként változtatni. Aki látott már autóversenyt biztosan emlékszik arra is, ahogyan a pilóták a verseny alatt gombnyomással, vagy egy kar meghúzásával változtatnak azon, hogy az első, vagy a hátsó fékek fogjanak jobban. Ugyanerre az AllGrip rendszer is képes, csak épp automatikusan, a legnagyobb biztonságot és stabilitást szem előtt tartva.
Természetesen az eVitara az AllGrip összkerékhajtással könnyebb terepezésre is alkalmas. Erre a ott a Trail üzemmód, ami ugyancsak automatikusan állítja a nyomatékot a terepviszonyoknak megfelelően. Akad még lejtmenetvezérlő is a nagyon meredek lejtőkre, illetve visszagurulást gátló rendszer is az emelkedőkön (ez nem csak a terepen jön jól).
Mindenképp meg kell még említeni az eVitara különlegességei között azt is, hogy eleve a duálmotoros összkerékhajtás még eléggé ritka a tisztán elektromos modellek között a B-szegmensben.
Ráadásul most óriási kedvezménnyel kínálja a Suzuki! A korábbról is ismert MySuzuki kedvezmény 1,3 millió forint, továbbá 2026. február 26-ig a cégautó vásárlásokhoz igényelhető állami támogatás is akár 5,5 millió forint értékben! Magyarán 10 millió forint alatt elvihető az eVitara: a GL felszereltségi szint 9 290 000 ft-tól, a GL+ pedig 9 990 000Ft-tól.
A részletekért mindenképp érdemes felkeresned a Suzuki honlapját
, ahol akár saját autót is konfigurálhatsz, illetve felveheted a kapcsolatot a kereskedőkkel, hogy egy tesztvezetés során a saját szemeddel és érzékeiddel tapasztald meg az összkerékhajtás előnyeit.