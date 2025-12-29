Beárazták itthon a Dacia frissített hétülésesét! Ennyit kérnek érte!

Egyszerre frissítette
a Dacia a Sandero
, a Sandero Stepway
és Jogger típusokat, sőt, még a Spring
is kapott egy utolsó ráncfelvarrást, mielőtt búcsúzna a kínálatból. A villanyautó kivételével már mindkét modell brosúráját közzétette a márka, azonban az új Jogger árát egyelőre homály fedte - egészen mostanáig.
Értelemszerűen az 5 üléses az olcsóbb kivitel, amely kizárólag az Eco-G 120 kódjelű hajtáslánccal, és az essential felszereltséggel érhető el. A rendszer alapját 1,2 literes, háromhengeres, turbós benzinmotor adja, amely akár LPG-gázzal is hajtható. Ez esetben a rendszerteljesítmény 122, míg benzinnel 114 lóerő. Ezen konfiguráció listaára jelenleg 7 499 000 forint. Ezzel a belső égésű motorral a hétüléses verzió is rendelhető, viszont itt már nincs essential csomag, csupán expression és extreme. Előbbi alapára 8 399 000 forint, míg utóbbié 8 849 000 forint.
Alternatívaként szolgálhat a Sandero Stepway esetében is elérhető TCe 110 motor, amely szintén kizárólag a 7 üléses Joggerhez rendelhető. A belépő szintű essential csomag ez esetben sem elérhető, szemben az expressionnel, amely 8 549 000 forinttól vihető haza, illetve az extreme felszereltséggel, amely ezer forint híján kereken 9 millióba kerül.
Emellett a frissítéssel a Jogger árlistájában is megjelent a Bigsterből
és Dusterből ismert "hybrid 155" hajtáslánc, amely egy full hibrid konstrukció. Ennek alapját 4 hengeres, 1,8 literes benzines erőforrás adja. A villanymotorral kiegészülve a rendszerteljesítmény 157 lóerő és 205 newtonméteres nyomaték. Bár a frissen kiadott brosúra szerint ez is biztosan kapható lesz hazánkban (expression és extreme felszereltségekkel) az árát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.