Bemutatkozott a Kia legolcsóbb villanyautója! Mutatjuk, mit kínál az EV2!

Nagy reményeket fűz a Kia a frissen bemutatott villanyautójához, hiszen a belépő szintű elektromos modellek szegmense egyre népszerűbb. Más kérdés, hogy milyen árcédula kerül majd végül az EV2-re.
Egy évvel a koncepcióautó leleplezése után a Kia bemutatta az EV2 sorozatgyártott változatát. Ahogyan azt sejteni lehetett, a külső szinte egy az egyben megegyezik a tanulmányon látottakkal. Az EV család legkisebb tagja is a zOpposites United formanyelv alapján készült, így számos rokonvonást mutat a nagyobb testvérekkel.
Az utastérben szintén nincs túl sok meglepetés. A műszerfal a mostani Kiákra jellemző elrendezést kapta, vagyis három képernyőt helyeztek egy üveglap alá. A háromküllős kormány mögött értelemszerűen a 12,3 colos digitális egység, mellette az 5 colos klímapanel, illetve jobb szélen az ugyancsak 12,3 colos multimédiás képernyő - utóbbi kettő természetesen érintésérzékeny. Szerencsére a Kia nem számolt le teljesen a hagyományos nyomógombokkal, hiszen többek között a hőmérsékletet és a klíma intenzitását is lehet az irányválasztó melletti gombsoron állítani. Ugyanakkor fontos különbség a nagyobb EV modellekhez képest, hogy az EV2 mindössze négyszemélyes, cserébe így 403 literes csomagtérrel lehet gazdálkodni, amennyiben a hátsó üléssor teljesen előre van tolva.
Hajtásláncból kétféle opció lesz elérhető az EV2 esetében. A belépő szintű a Standard Range nevet viseli, amelybe 42,2 kilowattórás nagyfeszültségű akkumulátort építenek, így legfeljebb 317 kilométeres hatótávot tudhat majd. Ezzel szemben a Long Range verzió már 61 kilowattórás aksit kap, így a hatótávja 448 kilométer is lehet. A Kia a hivatalos közleményben nem árulta el, milyen teljesítménnyel rendelkezik az EV2, viszont azt már biztosan tudni, hogy ez lesz az első villanyautó a márka történetében, amely megjelenéstől támogatja a 11 és 22 kilowattos AC töltés is.
Az újdonságot északi szomszédunknál, Szlovákiában fogja gyártani a Kia, méghozzá a zsolnai üzemben. Részben ezért is lehet majd kedvezményezett a későbbiekben a típus, amennyiben az EU elfogadja a "kis villanyautók" kategóriájára létrehozására benyújtott javaslatot - erről itt írtunk korábban. A márka egyelőre nem közölte a típus pontos árát, de várhatóan 9-11 millió forint között lesz.