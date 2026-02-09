Bombahír: a hatodik generációs RAV4-ből is készül Suzuki! Íme a vadiúj Across!

Sokáig úgy tűnt, teljesen újrapozicionálja az Across szerepét az európai piacon a Suzuki, és a legdrágább modelljükből egy megfizethetőbb alternatívát faragnak. A feltételezés nem volt légből kapott, hiszen Ázsiában valóban bemutattak egy Acrosst,
viszont annak semmi köze nem volt sem az előző generációhoz, sem a most, meglepetésszerűen bemutatott druszájához.
Az új - ha úgy tetszik - második generációs (európai) Across számos ismerős vonást tartalmaz, mivel gyakorlatilag a hatodik generációs RAV4
átemblémázott változata. Éppen ezért a két autó dimenzióiban sincs eltérés: 4,6 méter hosszú, 1,85 méter széles, 1,68 méter magas, a tengelytávja pedig 2,69 méter.
Az utastérben sincsenek nagy meglepetések. A kormányon található Suzuki embléma letakarásával gyakorlatilag az új RAV4 műszerfala köszön vissza, amelyen 12,3 colos digitális műszeregységet és 12,9 colos multimédiás érintőképernyőt helyeztek el. Ha valakinek pedig még ez sem elég, akkor a HUD is rendelkezésre áll.
Motorfronton a Suzuki Across orrában is egy 2,5 literes, négyhengeres benzinmotor teljesít majd szolgálatot, amely a PHEV rendszer központi része. A RAV4-esből létezik HEV kivitel is, de a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján az Across kizárólag konnektoros hibridként lesz rendelhető.
Egyelőre nem tudni, hogy Magyarországon kapható lesz-e az új Across, de mivel az előző nemzedéket is kifejezetten az európai piacra szánta a Suzuki, így jó eséllyel hazánkba is eljut majd az újdonság, bár ezt egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni.