Egy hét csend után ismét változnak az üzemanyagárak, de nem úgy, ahogy szeretnéd

Több, mint egy teljes hete, január 22-én változtak utoljára a nagykereskedelmi üzemanyagárak, a töltőállomások azóta változatlan áron veszik a benzint és a gázolajat. Az üzemanyagok kiskereskedelmi átlagára ennek ellenére fokozatosan mérséklődött a héten. Szombaton viszont a Holtankoljak.hu legfrissebb információi szerint ismét megemeli a gázolaj nagykereskedelmi árát bruttó 3 forinttal a beszállító, így újra drágulás várható a kutakon. Amennyiben a töltőállomások a kiskereskedelmi áraikban is érvényesítik a változást, úgy a hétvégén egy liter benzinért 565, míg ugyanennyi gázolajért 577 forintot kell majd fizetni.