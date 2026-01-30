Egy hét csend után ismét változnak az üzemanyagárak, de nem úgy, ahogy szeretnéd

Drágább üzemanyagot hoz a hétvége a kutakra: mutatjuk, mi változik!

Németh Kornél 0 , , , , ,

Csak az egyik pisztoly tartalma lesz drágább szombattól a töltőállomásokon, íme a változás pontos mértéke és a várható átlagárak!

Több, mint egy teljes hete, január 22-én változtak utoljára a nagykereskedelmi üzemanyagárak, a töltőállomások azóta változatlan áron veszik a benzint és a gázolajat. Az üzemanyagok kiskereskedelmi átlagára ennek ellenére fokozatosan mérséklődött a héten. Szombaton viszont a Holtankoljak.hu legfrissebb információi szerint ismét megemeli a gázolaj nagykereskedelmi árát bruttó 3 forinttal a beszállító, így újra drágulás várható a kutakon. Amennyiben a töltőállomások a kiskereskedelmi áraikban is érvényesítik a változást, úgy a hétvégén egy liter benzinért 565, míg ugyanennyi gázolajért 577 forintot kell majd fizetni.

You May Also Like

Kamu az egész: a BMW mégsem hagy fel a V8 és V12 motorok gyártásával!

Németh Kornél 0
üzemanyagár

Tovább drágul az egyik üzemanyag, mutatjuk, hogy mennyivel!

Németh Kornél 0

Áremeléssel indul a hét a magyar benzinkutakon! Mindkét típus drágul!

Gorzás Gergő 0
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?