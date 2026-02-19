Eladta az egymilliomodik kínai autóját ez a gyártó Európában!

Az MG Motor átadta az egymilliomodik járművét Európában a 2011-es újjászületése óta, ezzel jelentős mérföldkőhöz érkezett. Az MG 15 évvel ezelőtt tért vissza hazai piacára, az Egyesült Királyságba az MG6 modellel, és azóta folyamatos növekedést mutatva vált Európa egyik dinamikusan erősödő és egyre népszerűbb autómárkájává. A vállalat jelenleg 34 európai piacon van jelen, több mint 1 300 márkakereskedő partnerrel. Az MG eddig összesen 317 000 elektromos járművet adott át Európában, és folyamatosan bővíti modellpalettáját - hamarosan hazánkban is bemutatásra kerül az új MG4 EV Urban modell. 2025-ben az MG jelentős mértékben növelte a rendelések számát a Hybrid+ hajtás bevezetésével: az év során 139 000 MG hibrid talált gazdára. A márka ezzel párhuzamosan visszatért a brit piac tíz legnépszerűbb autómárkája közé, hazai piacán összesen 386 000 járművet értékesített.„Az egymilliomodik jármű európai átadásával az MG ismét meghatározó szereplővé vált az európai autópiacon. Ikonikus brit sportautó-márkaként olyan örökséget képviselünk, amelyhez élénk veteránautós közösség és elkötelezett tulajdonosi kör kötődik – ezt a kapcsolatot rendkívül nagyra értékeljük. Hagyományaink ma is iránytűként szolgálnak számunkra, és megerősítik elkötelezettségünket az elektromos, teljesítményközpontú modellek fejlesztése mellett.” – nyilatkozott Tüttő László, az MG Motor Hungary kereskedelmi igazgató-helyettese a siker kapcsán, majd hozzátette: „A jelenkori MG sikere ugyanakkor annak is köszönhető, hogy széles és versenyképes modellpalettát kínálunk ügyfeleinknek. Előremutató szemlélettel közelítünk a hibrid és elektromos technológiákhoz – gyakran a piaci trendeket megelőzve –, miközben a valóban elérhető, a mindennapokban is releváns innovációkra összpontosítunk. Következetesen képviseljük a kiváló ár-érték arányt, amelyre vásárlóink bizalommal és növekvő érdeklődéssel reagálnak.”