Hogyan áll most a BYD építkezés Szegeden? Mikor indulnak a gyártósorok?

"Stella Li, a BYD alelnöke a szegedi gyár indulásával kapcsolatban a következő menetrendet vázolta fel: 2025 végén elindulnak a gyártósorok, 2026 első negyedévében a próbagyártás és a termelés felfuttatása elkezdődik, 2026 második negyedévében indul a sorozatgyártás. A fenti menetrend tartható, a gyár különböző üzemegységei sorban kerülnek átadásra."

Bár a korábban népszerű, kéthavonta megjelenő drónfelvételeknek megálljt parancsolt a kínai autógyártó, az M43 autópályáról továbbra is be lehet kukkantani és, megnézni az építkezés egy részét a nagyközség méretű üzem területén. A napokban ráadásul az első hó is megérkezett a dél-alföldi megyeszékhelyre, így most egy teljesen új látvánnyal szolgál a terület. Ám mivel nem jár egész Magyarország napi szinten a nagyjából 3,5 kilométeres autópályaszakaszon, ezért most megmutatjuk, mi látható onnan.Már a Google műholdképen is látható az építkezés, így pedig még egyértelműbbé válik, hogy mekkora is lesz valójában a készülő gyár. Az üzem szomszédságában található Szegednek több városrészét is kényelmesen lenyomja méretben, de akadnak olyan komplett települések is Magyarországon, amelyek kisebb területen helyezkednek el.Jól láthatóak az autópályáról olyan épületek és csarnokok, amelyekre már a külső borítás is felkerült, ám még ezek sem készültek el teljesen, ahogy az a fenti fotó bal oldalán is látszik. A főbb épületek alapozása minden esetben kész, már az elsődleges tartóoszlopok is állnak. Kérdéses azonban, hogy az utak, a melléképületek, valamint a közművek bevezetése mennyi időt vesz még igénybe.A Reuters, illetve az Automotive News Europe tavalyi beszámolói szerint 2026 második felére halasztotta a BYD a gyártósorok beindítását, ami a 2026 januárjában készült felvételek alapján reálisnak is tűnhetne, ám a csúszással kapcsolatos pletykákat a magyar kormány és a kínai gyártó is cáfolta. Január elején az építkezés állásáról, illetve a gyártáskezdés várható időpontjáról a BYD Magyarországot is kérdeztük, a következő választ kaptuk: