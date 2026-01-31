Ennyi autót adott el a Toyota, hogy a világ legnagyobb autógyártója maradhasson

11 322 575 – egészen pontosan ennyi új autót értékesített tavaly a Toyota Csoport világszinten, ami 4,6%-os bővülést jelent 2024-hez képest. Ez több mint 2,3 millió darab eladott új autóval több, mint a 0,5%-os visszaesést elkönyvelő legközelebbi versenytárs csoport által értékesített 8,98 millió új autó. A Toyota Csoport tehát tovább szilárdította vezető helyét az autóipar élén.A vállalat két zászlóshajó márkája, a Toyota és a Lexus egyaránt történelmi rekord darabszámmal zárta a 2025-ös évet: előbbiből 9 654 576 darab (+3,7%), az utóbbiból pedig 882 23 1darab (+3,6%) talált gazdára világszerte. Látványos, 25,8%-os növekedést könyvelt el a Toyota Csoport Európában nem forgalmazott almárkája, a Daihatsu is, amelyből 675 285 darab talált gazdára, míg a vállalat busz és teherautómárkájának értékesítései 12%-os csökkenéssel 110 483 darabos értékesítéssel zárták a tavalyi évet.A Toyota Csoport 2025-ben is valamennyi versenytárs autógyártónál több, közel 5 millió (egészen pontosan 4 994 894 darab) részben vagy teljesen elektromos autót értékesített, ami 10,2%-os bővülést jelent az előző évhez képest. A vállalat eladásaiban a fő csapást továbbra is a full hibrid (HEV) autók jelentik, amelyek eladása 4 433 533 darabot tett ki 2025-ben, ami 7%-os növekedést jelent. Ezzel párhuzamosan látványosan, 86,8%-al, 177 152 darabra nőttek a csoport lágy hibrid (MHEV) értékesései. Mindeközben markáns, 19,5%-os bővülést könyvelhettek el a plug-in hibrid (PHEV) eladások 183 845 darabbal, és 42,4%-os növekedés látható az akkumulátoros elektromos eladásoknál 199 137 darabbal. Eközben a hidrogén üzemanyagcellás (FCEV) értékesítések 29,3%-os csökkenéssel, 1257 darabbal zárták a tavalyi évet.