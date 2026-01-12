Érkezik Magyarországra az új Omoda 5-ös! Íme a részletek!

Szűk másfél éve érkezett meg a magyar piacra az Omoda az 5-össel, majd néhány hónappal később az első Jaecoo modell - a 7-es - is elérhetővé vált a vásárlók számára. 2025 második felében mindkét márka kínálata tovább bővült, hiszen előbbi a 9-es, míg utóbbi az 5-ös értékesítését kezdte meg. Ennek eredményeképp csak a tavalyi évben 2204 személygépkocsit helyezett forgalomba a két gyártó, ezzel a teljes magyar újautó-piac 1,7 százalékát sajátították ki maguknak. Érdekesség, hogy a PHEV-ek között a Jaecoo 7 SHS a harmadik legkelendőbb típusnak bizonyult, míg a "kínai autók" közül az Omoda 5 volt az egyik legnépszerűbb választás.
Itt azonban nem áll meg a két márka importőre, hiszen 2026-ban legkevesebb 5 újdonságot hoznak a magyar piacra. Az Omoda modellpalettája a hibrid 5-össel bővül (hivatalos nevén Omoda 5 SHS-H (Super Hybrid Electric Vehicle)), valamint a 7 SHS-P
(SHS-P: Plug-in Super Hybrid Electric Vehicle) is megjelenik a magyarországi kínálatban.
Ami a Jaecoo modellpalettáját illeti, itt három újdonságot is beharangoztak. A már ismert 7-es kínálata egy full hibrid rendszerrel bővül (SHS-H), ahogyan az 5-ösé is, illetve az eddig nem forgalmazott 8-as is kapható lesz itthon
, méghozzá a konnektoros hibrid SHS-P rendszerrel.