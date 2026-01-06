Ez a márka adta el 2025-ben a legtöbb személyautót Magyarországon!

129 440 személygépjárművet helyeztek forgalomba 2025-ben Magyarországon, vagyis a piac túlszárnyalta a 2024-es eredményt, mivel 6,44 százalékkal több gépkocsit vettek nyilvántartásba. A teljes szám 11,04 százalékát a Suzuki tudhatja magáénak, amely immár 22. alkalommal bizonyult piacvezetőnek hazánkban - emelte ki a vállalat a közleményében. A 14 285 regisztrált jármű túlnyomó többségét nem meglepő módon az esztergomi gyártású S-Cross és Vitara adta, de a Swift is megnyerte a saját kategóriáját (1967 értékesített példánnyal), sőt, 2025 volt az első év, amikor a Suzuki tisztán elektromos gépjárműveket helyezett forgalomba hazánkban, hiszen az esztendő végén hozzánk is megérkeztek az első e Vitarák
.
A típusok rangsorát böngészve is előkelő helyen a Suzuki. 2025-ben az S-Cross
lett a legnépszerűbb autó Magyarországon - kereken 6500 példánnyal - de a Vitara is odafért a dobogóra harmadikként 5590 nyilvántartásba vett modellel. Emellett a japán márka magyarországi üzeme két jelentős mérföldkövet is elért 2025-ben, hiszen Esztergomban tavaly legördült az egymilliomodik Vitara
a gyártósorról, valamint elkészült az 500 000. hibrid hajtáslánccal ellátott autó
is.