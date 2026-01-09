Ezek most a legolcsóbb modellek itthon, 2026 elején!

Terítéken Magyarország legolcsóbb új autói! Gondoltad volna, hogy ezért kérik a legkevesebbet?

Gorzás Gergő 0 , , , ,

Összeszedtük az összes olyan újonnan kapható autót, amelyet Magyarországon jelenleg 7,5 millió forint alatt lehet hazavinni. Hány modell fért bele az összegzésbe? Mennyibe kerül a legolcsóbb? Máris mutatjuk!

Komoly változások történtek múlt év elejéhez képest a hazai újautó-piacon, főleg a legolcsóbb autók mezőnyét nézve. Tavaly augusztus végén eltűnt a Mitsubishi magyar konfigurátorából a Space Star, amely éveken át tudhatta magáénak a "legolcsóbb új autó" címet. Természetesen ezen túl is átrendeződött némiképp a mezőny a múlt év eleji összesítésünk óta, ezért elérkezettnek láttuk az időt, hogy ismét felcsapjuk a különböző márkák aktuális árlistáit. Fontos, hogy a listát a jelenleg elérhető legolcsóbb felszereltségi szintek alapján, a magánügyfelek számára elérhető kedvezmények figyelembevételével állítottuk össze.

10. Škoda Fabia

Idén is bekerült a top 10-be a csehek belépő szintű modellje, amely mindössze 141 001 forinttal "előzte" konszerntársát. A Joy felszereltségi szinttel kínált Fabia orrában alapesetben 1,0 literes, háromhengeres, 95 lóerős TSI benzinmotor található, amihez egy ötgangos manuális váltó társul. Egyedül a sötétkék árnyalat alapáras, de a felnikből is csupán egy 15 colos szett jár "grátiszban", minden másért plusz pénz kell fizetni. A különböző extrák bepipálása nélkül a Fabia legkevesebb 6 848 999 forintba kerül jelenleg.

9. Mitsubishi Colt

Nagy kérdés, meddig lehet még kapni a Renault Clio ötödik generációjára épülő Mitsubishi Coltot, hiszen a francia partner időközben nemzedéket váltott, így értelemszerűen az előző gyártása befejeződik - ahogyan a Coltté is. Ráadásul a japán márka nem veszi át a hatodik generációs Cliót, mivel a jövőben a szabadidő-autókra fókuszálnak majd. Viszont egyelőre még rendelhető a Mitsubishi emblémás kisautó, amely az Inform felszereltséggel 6 599 000 forinttól elérhető. Ennyiért 65 lóerős teljesítményt ad a háromhengeres 1,0 MPI benzines erőforrás, a váltó pedig nem meglepő módon ez esetben is kézi, méghozzá öt fokozattal.

8. Citroën C3 / Opel Corsa

Bár mindkét modell a Stellantis terméke, nem a műszaki alapok miatt kerültek egymás mellé. Többek között még a padlólemez sem egyezik, csupán az árparitás miatt vettük őket egy kalap alá, mivel mindkét típus jelenleg 6 490 000 forintba kerül. Mindez viszont csak időszakos, hiszen a Corsára jelenleg kerek 1 millió forintos árelőny él, így az Edition felszereltséggel befért a top 10-be. Az orrában a Stellantis jól ismert 1,2 literes, háromhengeres erőforrása dolgozik ez esetben kerek 100 lóerős csúcsteljesítménnyel, viszont a fapados változatban még mindig meg kell elégedni a hatfokozatú manuális váltóval, mivel a 8 gangos automata csak a drágább kivitelekben játszik. Érdekesség, hogy itt is a kék fényezés az alapáras, nem pedig a fehér. A C3 viszont kedvezmények nélkül is 6 490 000 forintba kerül a You felszereltséggel, feltéve ha az alap áras "Monte Carlo kék" fényezés elnyeri a vásárló tetszését. A motor ez esetben is a 100 lóerős, háromhengeres, 1,2 literes egység.

7. Suzuki Swift

Papíron a Swift ára 7 450 000 forint, viszont egyetlen regisztrációval máris 6 450 000 forintra csökken az ára a GL felszereltséggel, így helyet érdemel a top 10-ben. A generációváltással ez a típus is "vesztett" egy dugattyút, vagyis jelen esetben is háromhengeres erőforrás mozgatja az autót, amelynek lökettérfogata 1,2 liter. Ennyi pénzért elsőkerék-meghajtás és ötgangos kézi váltó jár, na meg a borostyánsárga metálfényezés, minden más árnyalat - így a fekete és a fehér is - feláras.

6. Hyundai i10

A dél-koreai márka aprósága idén is képviselteti magát a top 10-ben, igaz, jó pár pozícióval hátrébb, mint a múlt évben. A legolcsóbb kivitel az 1,0 literes, háromhengeres, 63 lóerős benzinmotorral ellátott, Trend felszereltségű kivitel, amelynek listaára jelenleg 6 049 000 forint.

5. Toyota Aygo X Classic

Ahogyan a Coltnál, úgy az Aygo X Classic esetében is érdemes sietni, ha valaki ilyet szeretne. Tavaly megérkezett a modell frissített változata, amely már full hibrid hajtásláncot kap, így a korábbi változat forgalmazása hamarosan megszűnik. Jó eséllyel azért még akad belőle raktáron, hiszen a Toyota 690 ezer forintos kedvezményt biztosít a legolcsóbb kivitelre, így ennek listaára jelenleg 6 040 000 forint. A korábbiak ismeretében talán nem meglepő, itt is háromhengeres motor jár ennyi pénzért, valamint 5 fokozatú manuális váltó.

4. Dacia Sandero

A lista negyedik helyezettjéhez érve belépünk a 6 millió forint szegmensbe. A Sandero ezt "kicentizte", hiszen mindössze ezer forinttal licitált a lélektani határ alá. Viszont nagyon fontos, hogy ez már a frissített változat ára, nem a kifutó verzióé. Hogy pontosan miben tér el a két modell, arról itt írtunk bővebben.

3. Fiat Pandina

Csupán néhány éve viseli a Pandina nevet a típus, ugyanis korábban ezt az autót Pandának hívták, csak éppen a Grande Panda érkezésével vélhetően nem akarták megkockáztatni a félreértéseket, ezért módosítottak. A Pop felszereltséggel a Pandina indulóára jelenleg 5 990 000 forint, vagyis mindössze 9 ezerrel kedvezőbb, mint a Sanderóé. Az 1,0 literes GSE erőforrás mindössze 65 lóerővel bír, természetesen három hengerrel rendelkezik, de elméletileg kap némi villanyos rásegítést, mivel a Pandinában található egy apró villanymotor is.

2. Volkswagen Polo

A második helyről is csupán néhány ezer forint döntött, hiszen a Trend felszereltségű Polo mindössze 10 001 forinttal olcsóbb olasz konkurensénél, vagyis 5 979 999 forint a legfapadosabb változat ára. Kizárólag a 80 lóerős, 1 literes MPI motorral fér be 6 millió forint alá a Volkswagen belépő szintű modellje, de talán már az sem meglepő, hogy automata váltóról szó sincs ez esetben, marad az ötgangos kézi.

1. Kia Picanto

Mindenképpen bekerült volna a top 10-be a Picanto, viszont biztosan nem az első helyen, ha nincs a szülinapi kedvezmény. Enélkül ugyanis 6 199 000 forint a listaára a Gold felszereltséggel, viszont jelenleg 5 799 000 forintért már vihető. A Kia apróságához továbbra is a 68 GDI az egyetlen opció, vagyis az 1,0 literes, háromhengeres, 68 lóerős benzinmotor, amelyhez ötfokozatú manuális váltó társul.
Magyarország legolcsóbb újonnan megvásárolható autói (2026. január)
Típusnév Legolcsóbb verzió indulóára (Ft)
1. Kia Picanto 5 799 000
2. Volkswagen Polo 5 979 000
3. Fiat Pandina 5 990 000
4. Dacia Sandero 5 999 000
5. Toyota Aygo X Classic 6 040 000
6. Hyundai i10 6 049 000
7.. Suzuki Swift 6 450 000
8. Opel Corsa 6 490 000
8. Citroën C3 6 490 000
9. Mitsubishi Colt 6 599 000
10. Škoda Fabia 6 848 999

Akik épphogy kimaradtak...

Ahogyan azt a fenti lista is mutatja, néhány esetben csupán pár ezer forint dönt, éppen ezért megmutatjuk azt a 10 autót is, amely már a legolcsóbbak közé nem fért be, de még éppen 7,5 millió forint alatt található az indulóáruk. Érdekesség, hogy a kibővített listán a Dacia több modellje képviselteti magát a Bigsteren és a kifutó Springen kívül. Érdemes azt is megfigyelni, hogy a legolcsóbb újonnan kapható villanyautó, a Leapmotor T03 mindössze a 18. helyre fért oda az abszolút listán, mindez remekül mutatja, miért lassú a villanyautók térhódítása.
Magyarország legolcsóbb újonnan megvásárolható autói 11.-20. hely (2026. január)
Típusnév Legolcsóbb verzió indulóára (Ft)
11. SEAT Ibiza 6 990 000
12. Dacia Duster 6 999 000
13. Dacia Sandero Stepway 7 149 000
14. Fiat Grande Panda 7 190 000
15. Renault Clio (kifutó generáció) 7 199 000
16. Citroën C3 Aircross 7 290 000
17. Hyundai i20 7 399 000
17. KGM Tivoli 7 399 000
18. Leapmotor T03 7 490 000
19. Dacia Jogger 7 499 000
20. SEAT Arona 7 500 000

