Ezek most a legolcsóbb modellek itthon, 2026 elején!
Terítéken Magyarország legolcsóbb új autói! Gondoltad volna, hogy ezért kérik a legkevesebbet?
Összeszedtük az összes olyan újonnan kapható autót, amelyet Magyarországon jelenleg 7,5 millió forint alatt lehet hazavinni. Hány modell fért bele az összegzésbe? Mennyibe kerül a legolcsóbb? Máris mutatjuk!
10. Škoda FabiaIdén is bekerült a top 10-be a csehek belépő szintű modellje, amely mindössze 141 001 forinttal "előzte" konszerntársát. A Joy felszereltségi szinttel kínált Fabia orrában alapesetben 1,0 literes, háromhengeres, 95 lóerős TSI benzinmotor található, amihez egy ötgangos manuális váltó társul. Egyedül a sötétkék árnyalat alapáras, de a felnikből is csupán egy 15 colos szett jár "grátiszban", minden másért plusz pénz kell fizetni. A különböző extrák bepipálása nélkül a Fabia legkevesebb 6 848 999 forintba kerül jelenleg.
9. Mitsubishi ColtNagy kérdés, meddig lehet még kapni a Renault Clio ötödik generációjára épülő Mitsubishi Coltot, hiszen a francia partner időközben nemzedéket váltott, így értelemszerűen az előző gyártása befejeződik - ahogyan a Coltté is. Ráadásul a japán márka nem veszi át a hatodik generációs Cliót, mivel a jövőben a szabadidő-autókra fókuszálnak majd. Viszont egyelőre még rendelhető a Mitsubishi emblémás kisautó, amely az Inform felszereltséggel 6 599 000 forinttól elérhető. Ennyiért 65 lóerős teljesítményt ad a háromhengeres 1,0 MPI benzines erőforrás, a váltó pedig nem meglepő módon ez esetben is kézi, méghozzá öt fokozattal.
8. Citroën C3 / Opel Corsa
7. Suzuki SwiftPapíron a Swift ára 7 450 000 forint, viszont egyetlen regisztrációval máris 6 450 000 forintra csökken az ára a GL felszereltséggel, így helyet érdemel a top 10-ben. A generációváltással ez a típus is "vesztett" egy dugattyút, vagyis jelen esetben is háromhengeres erőforrás mozgatja az autót, amelynek lökettérfogata 1,2 liter. Ennyi pénzért elsőkerék-meghajtás és ötgangos kézi váltó jár, na meg a borostyánsárga metálfényezés, minden más árnyalat - így a fekete és a fehér is - feláras.
6. Hyundai i10A dél-koreai márka aprósága idén is képviselteti magát a top 10-ben, igaz, jó pár pozícióval hátrébb, mint a múlt évben. A legolcsóbb kivitel az 1,0 literes, háromhengeres, 63 lóerős benzinmotorral ellátott, Trend felszereltségű kivitel, amelynek listaára jelenleg 6 049 000 forint.
5. Toyota Aygo X ClassicAhogyan a Coltnál, úgy az Aygo X Classic esetében is érdemes sietni, ha valaki ilyet szeretne. Tavaly megérkezett a modell frissített változata, amely már full hibrid hajtásláncot kap, így a korábbi változat forgalmazása hamarosan megszűnik. Jó eséllyel azért még akad belőle raktáron, hiszen a Toyota 690 ezer forintos kedvezményt biztosít a legolcsóbb kivitelre, így ennek listaára jelenleg 6 040 000 forint. A korábbiak ismeretében talán nem meglepő, itt is háromhengeres motor jár ennyi pénzért, valamint 5 fokozatú manuális váltó.
4. Dacia SanderoA lista negyedik helyezettjéhez érve belépünk a 6 millió forint szegmensbe. A Sandero ezt "kicentizte", hiszen mindössze ezer forinttal licitált a lélektani határ alá. Viszont nagyon fontos, hogy ez már a frissített változat ára, nem a kifutó verzióé. Hogy pontosan miben tér el a két modell, arról itt írtunk bővebben.
3. Fiat PandinaCsupán néhány éve viseli a Pandina nevet a típus, ugyanis korábban ezt az autót Pandának hívták, csak éppen a Grande Panda érkezésével vélhetően nem akarták megkockáztatni a félreértéseket, ezért módosítottak. A Pop felszereltséggel a Pandina indulóára jelenleg 5 990 000 forint, vagyis mindössze 9 ezerrel kedvezőbb, mint a Sanderóé. Az 1,0 literes GSE erőforrás mindössze 65 lóerővel bír, természetesen három hengerrel rendelkezik, de elméletileg kap némi villanyos rásegítést, mivel a Pandinában található egy apró villanymotor is.
2. Volkswagen PoloA második helyről is csupán néhány ezer forint döntött, hiszen a Trend felszereltségű Polo mindössze 10 001 forinttal olcsóbb olasz konkurensénél, vagyis 5 979 999 forint a legfapadosabb változat ára. Kizárólag a 80 lóerős, 1 literes MPI motorral fér be 6 millió forint alá a Volkswagen belépő szintű modellje, de talán már az sem meglepő, hogy automata váltóról szó sincs ez esetben, marad az ötgangos kézi.
1. Kia PicantoMindenképpen bekerült volna a top 10-be a Picanto, viszont biztosan nem az első helyen, ha nincs a szülinapi kedvezmény. Enélkül ugyanis 6 199 000 forint a listaára a Gold felszereltséggel, viszont jelenleg 5 799 000 forintért már vihető. A Kia apróságához továbbra is a 68 GDI az egyetlen opció, vagyis az 1,0 literes, háromhengeres, 68 lóerős benzinmotor, amelyhez ötfokozatú manuális váltó társul.
Magyarország legolcsóbb újonnan megvásárolható autói (2026. január)
|Típusnév
|Legolcsóbb verzió indulóára (Ft)
|1.
|Kia Picanto
|5 799 000
|2.
|Volkswagen Polo
|5 979 000
|3.
|Fiat Pandina
|5 990 000
|4.
|Dacia Sandero
|5 999 000
|5.
|Toyota Aygo X Classic
|6 040 000
|6.
|Hyundai i10
|6 049 000
|7..
|Suzuki Swift
|6 450 000
|8.
|Opel Corsa
|6 490 000
|8.
|Citroën C3
|6 490 000
|9.
|Mitsubishi Colt
|6 599 000
|10.
|Škoda Fabia
|6 848 999
Akik épphogy kimaradtak...Ahogyan azt a fenti lista is mutatja, néhány esetben csupán pár ezer forint dönt, éppen ezért megmutatjuk azt a 10 autót is, amely már a legolcsóbbak közé nem fért be, de még éppen 7,5 millió forint alatt található az indulóáruk. Érdekesség, hogy a kibővített listán a Dacia több modellje képviselteti magát a Bigsteren és a kifutó Springen kívül. Érdemes azt is megfigyelni, hogy a legolcsóbb újonnan kapható villanyautó, a Leapmotor T03 mindössze a 18. helyre fért oda az abszolút listán, mindez remekül mutatja, miért lassú a villanyautók térhódítása.
Magyarország legolcsóbb újonnan megvásárolható autói 11.-20. hely (2026. január)
|Típusnév
|Legolcsóbb verzió indulóára (Ft)
|11.
|SEAT Ibiza
|6 990 000
|12.
|Dacia Duster
|6 999 000
|13.
|Dacia Sandero Stepway
|7 149 000
|14.
|Fiat Grande Panda
|7 190 000
|15.
|Renault Clio (kifutó generáció)
|7 199 000
|16.
|Citroën C3 Aircross
|7 290 000
|17.
|Hyundai i20
|7 399 000
|17.
|KGM Tivoli
|7 399 000
|18.
|Leapmotor T03
|7 490 000
|19.
|Dacia Jogger
|7 499 000
|20.
|SEAT Arona
|7 500 000