Fontos változás a Magyar Suzuki életében: új vezérigazgató a vállalat élén!

2026. március 1-től Sakai Fumito veszi át Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgatói pozícióját - jelentette be a vállalat közleményében. A szakember Atsumi Masatot váltja, aki csaknem öt éven át irányította az esztergomi vállalatot és most visszatér hazájába, Japánba.A frissen kinevezett Fumito egyébként rutinos szakembernek számít a Suzuki háza táján, hiszen 2000 óta dolgozik a vállalatnál. Az évek alatt többek között 2015 és 2018 között a Magyar Suzuki operatív igazgatója volt, mostani kinevezése előtt pedig a Közép- és Kelet-Európáért felelős részleg oszályvezetőjeként dolgozott.„Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy csatlakozhatom a Magyar Suzukihoz. Anyavállalatunk küldetésnyilatkozatával összhangban az a célom a következő évekre, hogy segítsek a Magyar Suzukinak abban, hogy továbbra is szoros és megbízható jelenlétet biztosítson ügyfelei és partnerei számára, illetve fenntartható módon fejlődjön, miközben reagál a társadalmi igényekre ebben a változó autóipari környezetben" – mondta Sakai Fumito.„Öt évvel ezelőtt egy különösen nehéz időszakban vettem át a Magyar Suzuki vezérigazgatói feladatait. A koronavírus közepén megérkezve azonban egy jól szervezett csapat segítette munkámat. A következő években, újabb nem várt kihívások tették próbára közösségünket, miközben az autóipar teljeskörű átalakulása is elkezdődött. Büszke vagyok arra, hogy a Magyar Suzuki ezen nehezített körülmények között is megőrizte stabilitását és továbbra is Magyarország egyik meghatározó gazdasági szereplője. Az Esztergomban gyártott modelleket a világ több mint 100 országába exportáljuk, és az itt gyártott autók a hazai piacon is nagy népszerűségnek örvendenek. Az esztergomi gyár emellett a vállalatcsoportunkon belül is jelentős szerepet tölt be, hiszen számos európai szintű szolgáltatást Esztergomból biztosítunk. Külön büszke vagyok az elmúlt évek fejlesztéseire, amelyek középpontjában a gyármodernizáció, hatékonyságnövelés, digitalizáció és a karbonsemleges működés áll. Mindezek nemcsak a Magyar Suzuki versenyképességét, hanem a Suzuki Csoporton belül betöltött szerepét is erősítik. Köszönöm munkatársaimnak, partnereinknek és beszállítóinknak a mindig konstruktív és előremutató közös munkát, és sok sikert kívánok az egész vállalatnak!” – mondta Atsumi Masato, leköszönő vezérigazgató.