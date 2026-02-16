Giugiaro elektromos sportautó az AMTS-en!

Giorgetto és Fabrizio Giugiaro masinái korábban már kétszer is szerepeltek a rendezvényen: 2021-ben a Vision 2030 Desert Raid, 2023-ban pedig a Kangaroo Hyper-SUV érkezett a kiállításra. A jubileumi, 20. UNIX-AMTS-en ez alkalommal a legújabb tanulmányautójukat mutatják majd meg a közönségnek. A Bandini Dora elnevezésű koncepciójuk egy teljesen elektromos, kétüléses barchetta stílusú sportautó, amely az 1950-es évek olasz formavilágát ötvözi a modern technológiával. A modellt két villanymotor hajtja, a gyári adatok szerint 3,3 másodperc alatt gyorsul 0–100 km/órára, végsebességét 250 km/órára korlátozták. A 90 kWh kapacitású akkumulátor pedig körülbelül 450 kilométeres hatótávot biztosít. A Bandini Dora-t március 13. és 15. között csodálhatják meg majd az érdeklődők a Hungexpo „A” pavilonjában.