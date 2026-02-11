Hat hengerrel jön az új AMG Merci, íme a GLC 53!

A GLC 63 mellé érkező új verzió küllemében nem sokban tér el a már eddig is forgalmazott négyhengeres benzines erőforrásra épülő típustól, a motortérben viszont drasztikus változások történtek. A géptetőt felpattintva ezúttal egy soros, hathengeres, ugyancsak benzines, 3 literes blokk köszön vissza, amely 5800-6100 percenkénti fordulatszám között 600 newtonméteres nyomatékot képes kipréselni magából. A teljesítménycsúcsot 2200 és 5200 között éri el, ez 449 lóerő.Ami a 0-100 km/órás gyorsulást illeti valamivel rosszabb értéket tud felmutatni, mint a GLC 63, hiszen az 3,5 másodperc alatt ugrik álló helyzetből 100 km/órára, míg a frissen bemutatott GLC 53-nak ehhez 4,2 szekundum kell. A végsebessége 250 km/óra, amely opcionálisan 270 km/órára növelhető - viszonyításképpen a hibrid rendszerrel megtámogatott AMG GLC esetében 275 km/óra a vége.A GLC 53 szinte biztosan kapható lesz Magyarországon, csakúgy mint az erősebb változat sima SUV és SUV-kupé kivitelben is. Az árat egyelőre nehéz megtippelni, de viszonyításképpen a GLC 63 esetében 46 665 000 forinttól indulhat a konfiguráció, vagyis az adatokból és a számozásból kiindulva jó eséllyel ennél olcsóbb lesz az újdonság.