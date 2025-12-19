Hiába az enyhítés, nem fejleszt új, benzines Polo-generációt a Volkswagen

Hiába lélegezhetnek fel az autógyártók, miután az Európai Bizottság javaslatot tett a belső égésű motorral hajtott új járművek 2035-ös értékesítési tilalmának visszavonására, hiszen a vállalatoknak továbbra is 90 százalékkal csökkenteniük kell a kínálatuk kibocsátását a 2021-es szinthez képest, 2030-tól pedig a játékszabályok még szigorúbbak lesznek. Ezt szem előtt tartva a Volkswagen kitart a korábbi álláspontja mellett, miszerint a benzines városi autóknak továbbra sincs jövőjük Európában. Európa legkelendőbb márkájának vezérigazgatója az Auto Motor und Sportnak elmondta, hogy a Polo és konkurensei vagy tisztán elektromosként élnek majd tovább, vagy eltűnnek. Thomas Schäfer így fogalmazott: „A jövő ebben a szegmensben elektromos.” Mindezt azzal indokolta, hogy megfizethetetlenül drága lenne egy új, belső égésű motoros autó fejlesztése a B-szegmensben, amely megfelel a kibocsátási előírásoknak. Ezeket a költségeket elkerülhetetlenül át kellene hárítani az ügyfelekre, a villanyautóknál drágábban pedig aligha lenne versenyképes az ár. Így szerinte csak idő kérdése, hogy ez a méretosztály teljesen elveszítse a belső égésű motort.Az A-szegmensbe való visszatérés az apró up! ​​vagy a Lupo mintájára szintén szóba sem jöhet benzinmotorral a megfizethető elektromos járművek várható térhódítása miatt. A jövőre érkező elektromos Polo alapára 25 000 euró lesz, de 2027-ben az ID. Every1 koncepcióautó sorozatgyártású változata 20 000 eurós indulóárral ígér majd alá. És akkor az egyes EU-tagállamok által kínált kedvezményeket még bele sem számoltuk. A Volkswagen ráadásul egy Polo méretű elektromos crossovert is tervez, amelyet hónapokkal ezelőtt a Müncheni Autószalonon mutattak be ID. Cross néven. Mindhárom modell az MEB+ platformra épül majd, amelyet kizárólag elektromos járművekhez fejlesztettek ki. Kiderült, hogy a a Volkswagen továbbra sem fektet be új, belső égésű motorral hajtott kisautókba, a jelenleg elérhető modellek azonban megmaradnak: a Polo és a T-Cross is addig marad a kínálatban, amíg van rá kereslet. Az enyhítés a Volkswagen számára igazából csak annyit tesz, hogy a benzines és elektromos modelleket "határozatlan ideig" párhuzamosan árulják majd.