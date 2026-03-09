hétfő, március 9, 2026
  • Benzin: 571 Ft
  • Dízel: 600 Ft
Hivatalos! Itt az újabb üzemanyag árstop!

Németh Kornél
Éjféltől ismét jól jön a forgalmi engedély a tankoláshoz: ennél drágábban nem adhatják a kiskereskedők az üzemanyagot a magyaroknak a hazai kutakon!

Védett árnak nevezte a miniszterelnök a hétfő délutáni bejelentésében az üzemanyagokra vonatkozó újabb ársapkát, ezúttal a benzin esetében 595 forintnál, a gázolaj esetében pedig 615 forintnál húzta meg a határt a kormány. A töltőállomások éjféltől ennél drágábban nem adhatják az üzemanyagot a magyar rendszámmal és magyar forgalmival érkező magánszemélyeknek, mezőgazdászoknak, fuvarozóknak és vállalkozóknak. A rövid beszédben Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a védett árnál magasabbra "nem mehetnek a kiskereskedelmi árak". Mindeközben a MOL rendkívüli árazást jelentett be és országszerte, azonnali hatállyal 619 forintra emelte a benzin, valamint 639 forintra emelte a gázolaj kiskereskedelmi árát.

