Hosszú vagy rövid tengelytáv? Ez itt a kérdés! – VW ID.Buzz

Műszaki adatok Összes műszaki adat

Miközben az első ID jelölésű Volkswagenek elég nehezen győzték meg a vásárlókat létjogosultságukról, addig az ID. BUZZ jött, látott és azonnal hódított. Retro formavilága vidám színekkel társulva, rengeteg utalás kíséretében gyorsan megteremtette az "azonnal kell" érzést. Kezdetben nem volt nehét a választás, hiszen a rövid tengelytávú változattal indult a forgalmazás aztán később érkezet a hétszemélyes változat is. Most gyorsan megmutatjuk, mi a különbség a két autó között.Formában csak oldalról látszik a különbség. Elöl ugyanazt a vidám arcot kapja, ami az első Transporterre emlékeztet, mindezt feldobhatja a kéttónusú fényezés. Lényegében az ID. BUZZ is egy téglalap alakú haszonjármű, ugyanakkor a formai játékokkal nagyon ügyesen álcázzák ezt, hiszen kerekded az arca és hátul a teljes szélességében végigfutó fényhíd, illetve az óriási embléma éstípusfelirat elvonja a figyelmet az egyszerű dobozformáról. Ugyanígy látványos megoldás aC-oszlopokon a légbeömlőkre emlékeztető díszbetét, valamint a kis hátsó légterelőben végződő tető. Egy szó, mint száz, a forma telitalálat, akár személyszállításra, akár dobozos furgonnak vásárolják az ügyfelek.Amint már említettem. oldalról látszik igazán a különbség a hosszú és a rövidebb változat között. Ez a különbség a számok nyelvén 25 centiméter, ugyanis a hosszabbik karosszéria 4962 mm-re nőtt, a rövidebbnél pedig 4712 millimétert mutat a mérőszalag. Szélességük, magasságuk azonos, viszont a tengelytávolságban is ugyanúgy 25 centi a differencia, előbbi értéke 3239 mm, utóbbié pedig 2989 mm. Ezt a többlet űrtartalmat az újabb ülőhelyekre és az ott helyet foglalók kényelmére fordították a mérnökök, de természetesen jól variálható az utastér, akár furgonszerűen nagy tárolóhely is kialakítható, magyarán akár 2,5 köbméternyi tér. Ám ez már a rövidebb tengelytávú változatra is igaz, azzal is sikerült hatalmas matracot szállítani egy lakberendezési áruházból, igaz ebben "csak" 2,2 köbméternyi a tér, ha az üléseket lehajtják. A pakolhatóságot pedig az is megkönnyíti, hogy hatalmasra nyílik a hátsó ajtó, valamint az oldalsó tolóajtók is segítenek egyszerűbbé tenni a beszállást, mindkét változaton. Egyedül a töltőkábelek zavarnak be, mert nincs külön rekesz a számukra.A műszerfal kialakítása egyszerű, ergonomikus, ismerős lehet a többi ID modellből, ahogy az infotainment rendszer is, viszont a Buzz rengeteg kisebb-nagyobb tárolóhelyet biztosít, amiért jár a sok-sok pirospont. A vezetőülés is nagyon kényelmes, tényleg jó vele hosszabban is utazni, viszont ez nem lehet olyan hosszú, mint mondjuk egy dízel Multivan esetében. Egy kos öröm az ürömben, hogy a hosszabb tengelytávolságú modell is tud annyit ,mint a rövidebb, hiszen több akkumulátor cella fér alá.Ez azt jelenti, hogy a rövidebb nettó kapacitás 79 kWh, míg a hosszúé nettó 86 kWh. WLTP hatótávban ez kb. 20 kilométernyi különbséget jelent, tehát az egyik maximum 461 kilométerre jut, a másik pedig 485 kilométerre és maximum 160 km/h tempóval. Persze pont autópálya tempónál kezdenek nagyon torkosak lenni, de vegyes használatban a 300 kilométert mindkettő könyyedén tudta és a fedélzeti rendszer alapján a kerek 400 is elérhetőnek tűnt. De azt már nem vártam meg, habár villámtöltéssel mindkettőt gyorsan lehetett volna újra sok kilométerre rajthoz állítani, hiszen a kisebb kapacitású 185 kilowattal tud tölteni a nagyobbik pedig 200 kilowattal. Nekem a sima útmenti oszlop maradt 11 kilowattal, amivel a teljes töltöttség több órás művelet. Fogyasztásban sem volt nagy különbség a kettő között, igaz többnyire csak egy személy ült az autókban. A rövidebb tengelytávolságú változat 19,4 kWh/100 km értéket produkált, a hosszabb pedig kerek 20 kWh/100 kilométertVezetni mindkettőt nagyon kellemes. Hihetetlen micoda vehemenciával képesek megugrani az üresen 2,5 tonnás masinák (a hosszabb már inkább 2,6 tonna). Egyikük papírforma szerint 7,6 a másik 7,8 másodperc alatt tudja a százas sprintet, de jóval gyorsabbnak tűnnek egy személlyel. Ha teltházasak, akkor persze érezni ezt, de a rugalmasságból nem nagyon veszít egyik sem. Egyszerű velük előzni, sőt a forgalom tempóját is diktálni. Kimondottan élvezetes, hogy hátsókerék-hajtásúak, de nem azért mert körbedriftelheted a haverokat, hanem mert könnyű így a parkolás, nem túl nagy a fordulókör. A kormány persze kicsit steril, de a futómű hangolása kitűnő, kellőképp feszes, és az, hogy kicsit pattogós, leginkább annak az anomáliának köszönhető, hogy itthon az aszfaltos utak rosszabb minőségűek mint egy szépen döngölt földút.Végül az árak: a rövid, személyszállító Buzz 21,3 millió forintról indul. Furgont már 20,89 milliótól el lehet vinni, viszont a hétüléses hosszú változat 25,8 millió forintról indul. Tény, hogy kiváló villanyautó lett a Buzz, de meg is kérik az árát.